正論：疫情一發不可收 無能港府難救火

港府由上月底聲稱第5波疫情瀕臨界點，到本月5日收緊禁聚令冀兩星期內控制疫情，再到昨日宣布中學暫停面授課堂，疫火燒遍港九新界，反映香港已徹底失陷。目前既有Omicron傳播，又有Delta入侵，連倉鼠都成播毒媒介，不明源頭個案不斷增加。港府至今沒有統一指揮中心，部門各行其是，專家七嘴八舌，抗疫毫無成效，市民惶惶不可終日！

說現在的特區亂成一團顯然沒有半點誇張，昨日新增14宗確診，當中3宗屬本地個案，包括一人感染Delta，初步確診也有20多宗。葵涌邨逸葵樓至今有10多個單位有人染疫，當局認為大廈出現不明顯的垂直傳播；檢疫酒店群組持續擴大，最先染疫的43歲巴基斯坦婦人，其兩名兒子就讀的地利亞修女紀念學校，有多一名不同班級的中一學生確診，疫情更已殺入其他中學；另一方面，住在地利亞修女紀念學校附近、早前確診的26歲學之園教師，其父母亦初步陽性，經全基因分析後，發現該老師與43歲巴基斯坦婦人的病毒基因一樣，初步懷疑老師與巴籍婦兩名確診兒子在港鐵美孚站出口相遇時感染。他們當時有戴口罩，沒有交談，這樣也會確診，反映病毒傳播力極之驚人。

屋漏偏逢連夜雨。銅鑼灣寵物店群組同樣繼續擴散，同集團兩名顧客初步確診，疫情懷疑蔓延至香港仔，該區有污水樣本呈陽性及有居民初步確診，相關範圍內逾20幢大廈納入強檢；當局認為病毒由倉鼠傳人的機會增加，昨日陸續有市民到新界南動物管理中心交還倉鼠，惟一班「義工」站在門外阻擋甚至強搶。儘管他們的動機出於愛心，但在疫火四起之際，這樣的舉動無異於添煩添亂，一旦有染疫倉鼠因此流出社區，豈非令疫情更加失控？

可以看到，香港至今仍然沒有統一的抗疫指揮中心，更沒有最高指揮官，僅靠衞生署支撐大局，既要面對傳媒，又要進行病毒化驗，更要安排市民隔離，不僅左支右絀，措施更往往出現滯後。至於問責高官更是各行其是，食衞局局長陳肇始一時跳出來講疫情，一時又談谷針；然後到公務員事務局局長聶德權講接種中心情況；一旦林鄭心血來潮，又由她出面發布防疫措施，市民的觀感是各自為政，一片混亂。就以港府「強烈建議」市民交還倉鼠為例，完全沒有法律約束力，講法模棱兩可，漁護署又不肯廣設收集站，甚至任由義工在門外強搶，加上專家往往就抗疫措施各有說法，互打嘴巴，如此這般，怎不是一個亂字了得！

再說，巴基斯坦婦人入境本港後曾入住檢疫酒店隔離，為何當時驗不到病毒，直到她返家並將病毒傳開才驗出確診？這不是外防輸入有漏洞是甚麼？倉鼠播毒也是一樣，要是當局有在入口時加緊抽驗，何至於讓病毒如入無人之境？

抗疫超過兩年，港府胡混度日超過兩年，說穿了根本無心去做，一味等收工。依目前疫情發展觀之，本地個案很快便會呈幾何級增長，敢問港府有何抗疫妙法？再不求助中央，是否要攬炒全港、全城陪葬？