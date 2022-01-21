功夫茶：學生會被廢武功　遲來的撥亂反正

春夏秋冬，風雨霜露，無非教也。而大學者，無非研究高深學問者也，此為民國教育家蔡元培名言，當然，大學亦係培養大學生個人高尚品德，使佢哋踏出校園，更好服務和貢獻社會，否則幾年大學是白唸了，納稅人嘅錢也花得冤枉。

之不過，香港嘅大專教育，自非法佔中迨至反修例黑暴，亂象愈演愈烈，中大變「暴大」、理大淪為「兵工廠」、百年老店港大是非不斷，校園政治化事件頻生，被嘲容不下一張安靜嘅書桌，尤其港大學生會是非不分，美化「孤狼式」襲警行為，大學生為恐怖分子「默哀、悼念」！港大校委會及校方認為「已不可能再忍」，是以態度強硬，除報警外，更明確表示考慮將涉事學生停學！最終港大發聲明不再承認學生會地位，收回其會址及其他設施嘅管理權，要言之，就係廢其武功並徹底割席！

呢嗱！要整頓大學亂象，大學管理層只要執正來做，嚴格把關，明確傳達訊息，校園絕不容許政治搞事，上有制度，「民知所止，則不犯」；而大學有校規，學生知所止，則不敢搞風搞雨！事實話畀大家知，乜嘢叫做有法必依，執法必嚴！學生之前冇規冇矩，孰令致之？各位，3歲稚童都知，咪就係大學一直大愛包容縱出嚟嘅禍囉！

教不嚴，師之惰；管不好，大學之疏，得過且過，自然助長歪風！繼港大、中大等執正來做，香港教育大學管理層尋日亦透過學生事務處向全體師生發電郵，指學生會多年來存在管治問題，加上已連續4年以臨時行政委員會嘅形式運作，未獲學生授權，缺乏代表性，決定不再承認學生會地位。此外，校方會停止代收學生會會費，收回其會址，暫停向該會提供電郵及網絡支援，現時積存嘅900萬元儲備亦須暫託財務處看管等；教大宣稱將就學生會展開全面檢視，善哉！

阿哥，教大遲了多年先來「撥亂反正」，亡羊補牢，是否猶未晚也？佢係香港規模最大嘅教師培訓學府；而教師被視為「人類靈魂工程師」。師者，所以傳道、授業、解惑也，可見教大之任重道遠！作為培訓香港教師嘅搖籃，教大管理層更加要執正來做！黑暴期間，約4,000名學生被捕，有論者認為係不少學校嘅「黃師」以「黃教材」向學生灌輸錯誤思想所致。今教大遲來嘅撥亂反正，除了與學生會割席，對於教大內有否「黃教授」，看來更應多加考核留意！正本，才能清源也。

霹靂治亂，廢學生會武功僅為正確第一步，要令香港嘅大學重拾學術風氣，各大學校長於知人、曉事上要金睛火眼，則教育步上正軌，否極泰來可期。