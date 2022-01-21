產評：幣策分化掀震盪 中美打響資本戰

如無意外，美國聯儲局下周會議將就收緊貨幣政策應對通脹提出更清晰的路線。此前美債孳息率先行飆升，拖累估值高危的美股走進調整期。就在美股跌市為全球金融市場添壓之際，中國本周卻頻頻出手「放水」，更成功刺激疲弱的港股逆美股而大漲，成交急增。看來，中美貨幣政策臨分岔口，部分資金已偷步選邊落注股市，這場久等多時的資本爭奪戰終上演，必有一番惡鬥！

面對美國通脹持續升溫，市場對聯儲局提早加息，甚至加快縮表收水的預期愈趨強烈，並開始反映在債市上。美國10年期債息創逾兩年新高，德國同期國債利率更是近3年來首現正值，牽一髮動全身，全球股市隨之出現劇烈震盪。

就在歐美息率趨升之時，首先傳來中國單日內「雙降」利率（即同時下調中期借貸便利及逆回購利率），繼而是昨日再對貸款市場報價利率（LPR）作出「雙降」行動（即同時下調一年期及五年期LPR）。內地「放水」力度超預期，向市場發出兩大訊息：其一乃須加大貨幣政策刺激力度，扶經濟一把，應對年關；其二是針對美國的幣策趨緊，資本泡沫爆破倒數，須加大穩市場力度，以應付突如其來的外部衝擊。

由於美國科技股技術上已進入調整期，部分獲利資金離場轉戰其他市場是自然不過的事。「翹翹板效應」下，隔晚美股洗倉式急挫，但港股昨日卻能逆美股而升，重磅股大成交急飆，A股的北向資金更吸資逾百億元人民幣。若然短期美股繼續大幅波動，相信會有更多資金選擇轉向更具值博率的中港市場。中美股市表現背馳一旦成新趨勢，變相為疫後兩強爭奪全球資金的資本戰揭開序幕！

美國拜登政府一直在致力推動中美脫鈎，包括禁美國退休基金投資已納入黑名單的中企，又在審計上刁難中概股，並催促美企在本地生產，可至今這些努力徒然。美國企業不願放棄中國市場，相反更在加大投資，準備深耕；國際資金「利」字當前，並不受拜登政府的拉幫結派左右投資決定，只要中國政經保持穩定，市場持續改革開放，前景具可測性，便大有投懷送抱之意。

元月以來中美貨幣政策及資本市場分道揚鑣，對投資者的全年部署有重大啟示。誠然，中國須搞活資本市場，為企業提供融資平台，為實體經濟給力。美國政府若堅持打壓中國而加大干預，只會繼續損耗美元價值。可見，美國的真正敵人非中國，而是美國自己。中國得繼續借力，把握好百年變局的大好形勢，實現和平崛起。