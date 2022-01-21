美國堅持所有國家的發展都要按照它定下的道路與方向，理由很簡單，就是各國的發展便不能突破美國的水平，也讓各國的發展被美國掌控，把資源利潤歸於美國，支撐美國經濟的穩定與發展。

在美國興起之前，美國與德國以至日本的發展道路不同於英國，也相互有差別。美國二戰勝利，天下歸於美國，美國便定出其他國家發展的道路。蘇聯走不同的路，便有冷戰；中國走不同的路，美國便制裁圍堵；日本走自己的路，經濟開始對美國有所威脅，結果廣場協議、貿易戰和軍政力量壓迫，日本放棄原來的發展道路，轉從美國的要求，結果廿年停滯，日本的資金只為美國服務。

蘇聯瓦解，冷戰結束，中國也改革開放，美國一統天下，便可奢言歷史終結，實際是終結其他國家自主發展之路，歷史便只有美國的歷史。

從之前的歷史來看，美國的「時代」不會長久，大國總有興衰的循環，日不落的大英帝國也變日落西山，其他國家怎會甘心做美國的附庸。政府可以賣國，人民未必依從，也總有國家不甘心，起而反抗。美國可用美元收買政府、軍隊、社會精英，人民仍會揭竿起義。當前美國經濟、政治、社會、文化已千瘡百孔，因此不會有馬歇爾計劃，對日本開放市場，而是用貿易戰、金融戰、顏色革命，以至直接的侵略戰爭來保證從外掠奪資源以維持國內的穩定，也會愈來愈對國內專制鎮壓。國內危機愈大，對外欺凌愈厲害。二次大戰是德美蘇的大國爭奪，今後若有大戰，卻會是中俄歐伊聯手對付美國的逼壓。美國的歷史終結已經變成重開世界歷史，歷史不是由美國主宰，而各國無論大小，都可創造自己的歷史、自己的道路。

或許這個大變局的正式揭幕，便在於烏克蘭會否出現涉及歐俄的戰爭。

烏克蘭各派可能只關心戰場的勝負、利益的得失。歐盟並不統一，連德國政府也是聯合起來各自為政。此中可能只有美國與俄羅斯會有大戰略的視野，利用烏克蘭危機來作角力，爭奪戰略的主動權。旁觀者中，中國會怎樣看，也會怎樣介入或袖手旁觀，希望作漁人之利呢？從大戰略來看，俄羅斯不能敗，敗則中國也難以獨存。中國的戰略利益決定了只能助俄抗美，而別無他途。助俄可以有不同方法的選項，但絕不能畏縮猶豫。