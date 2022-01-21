今年中共將召開二十大，定出未來5年各個方面的大政方針和指導部署，到時香港問題因為經過近兩年的整治——平息黑暴，實施《港區國安法》，中央全面管治權在行政、立法、司法領域有步驟的落實，新一屆特首和管治班子產生，可說大局底定，發展方向及具體方針，中央都不會太操心，估計二十大上不會有甚麼新部署。而台灣問題、國家統一問題，未來5年中央要解決是要擺上枱面的；解決了台灣問題、國家統一問題，才是撇除了中華民族偉大復興的最大障礙，此乃千秋功業，歷史榮光。

不必諱言，現在幾乎全世界都知道台灣問題的解決、中國統一的實現就要在未來5年完成，大陸有這個決心和實力，全中國人民強烈支持。美國也知道世界大變了，中美力量對比大變了，美國已沒有力量包括使用軍事力量，親身參戰阻擋大陸武統台灣。不過老美還要打腫臉充胖子地在玩「模糊戰略」，搞出各種軍事戰略和戰術動作，「以攻為守」，看能不能嚇住北京。

台灣方面則更是心虛膽顫，自知以台灣的力量，買再多美國軍火，再能得到美國各方面的支持包括出兵護台，也改變不了被「統」的命運。不過，蔡英文、民進黨當局不能就這麼慫下來，一是他們乃與生俱來的台獨政黨、台獨分子，放棄台獨、接受「統一」等於自殺。二是台獨已成大毒瘤，只能擴散，停不下來了，民進黨貪權戀棧，為了繼續掌權，只能狂飆台獨戰爭，只要露出怯意，就會翻車敗陣，他們為了一黨私利，寧肯把台灣利益放在台獨火爐上攬炒。

三是民進黨、台獨分裂分子完全不懂中華民族的歷史，不懂統一乃不可阻擋的大勢，完全不懂肩負中華民族偉大復興、完成中國統一重任的中國共產黨，是以鋼鐵意志、堅定決心，不怕任何艱難險阻、流血犧牲的。

四是他們相信「中國崩潰論」的鬼話，以為只要中國大陸動武，就會四分五裂，先行崩潰。