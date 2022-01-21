美國懼怕中國，已不只是惶恐不安這麼簡單，簡直到了歇斯底里地步，偏執、妄想、焦慮、狂躁兼而有之。這不是誇張，而是事實。有參議員提出法案，要求國防部承包商在2026年前停止進口中國稀土，聲稱要維護美國國家安全，並在贏得對華戰略競爭中發揮關鍵作用云云。很明顯，這些政客若不是無知，就是腦袋有問題，完全搞不清事實。中國是獨一無二的稀土大國，蘊藏量、產量、出口量都高踞世界第一，去年美國八成稀土進口就是來自中國。美國政客要求停止進口中國稀土，與其說是脫鈎，不如說是自殘，因為除了中國，沒有任何國家可以提供足夠稀土。

不可不知，中國不僅是稀土蘊藏量、產量、出口量最多的國家，而且是擁有稀土技術專利數量最多的國家，幾乎壟斷了稀土產業鏈的全部話語權。所以，即使其他國家包括美國開發出稀土礦，也要運到中國進行冶煉分離。美國政客要求國防部建立永久性的稀土戰略儲備，希望擺脫對中國的依賴，殊不知戰略儲備的主要來源就是中國，中國若不提供，美國戰略儲備從何說起？

當然，美國可以重新起步，自己發展稀土產業鏈，包括開發和冶煉技術等等，但這絕非中短期內可以做到，成本也勢必遠遠高於進口，誰來買單？正如特朗普發動貿易戰一樣，美國消費者才是最大受害者，如果美國停止進口中國稀土，受損的必然是美國，而不是中國。

稀土被稱為「工業維他命」，在當代製造業中用途廣泛，從手機、電腦、相機、電動車等現代生活用品，到雷達、戰機、潛艇、導彈等國防科技，都離不開稀土。有美國學者坦言，美國經濟一個重要薄弱環節掌握在別國手中，那就是稀土。有專家甚至認為，美國一旦出現稀土資源短缺，對經濟的衝擊將不亞於美債被全球買家拋棄。既然如此，為何美國政客還要求停止進口中國稀土？唯一解釋就是他們反華反昏了頭，而這正是懼怕中國導致的歇斯底里。

你不仁，我不義。中國從來沒有打算以稀土作為與美國討價還價的籌碼，現在既然美國政客提醒，中國不妨好好利用這張王牌。早前中國通過合併幾個主要稀土生產商，成立了一家大型稀土集團，既是為了更好地調控這項得天獨厚的資源，也是為了更好地掌握國際話語權。