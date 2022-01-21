眾生皆平等，人命價最高。出於防疫需要，港府史無前例對倉鼠等細小動物下「格殺令」，截至昨日已有最少過千頭小動物慘遭「人道處理」。政府專家袁國勇對此又有偉論發表，直言如果所有市民尤其長者已接種疫苗，不用人道毀滅倉鼠。兩者究竟有何因果關係，相信愛因斯坦翻生都無法解答。

實際上，今次是否真是全球首例，倉鼠於自然環境下感染新冠病毒再傳染人類，直到這一刻都未有充分的科學證明，一切都是專家和高官「斷估」而已，最後會否估錯，以本港高官和專家之水平，無人敢寫包票不可能。不過，筆者想說的不是這一筆，而是袁國勇的「長者不打疫苗、倉鼠必須死」理論是否站得住腳。

眾所周知，接種疫苗絕對預防不了感染和傳播，頂多防止重症，看播毒源頭的國泰機組人員，誰人不是已接種了兩針？結果由他們引發的群組有多少人？由此可以推斷，即使全港市民百分百打了針，包括長者，一旦倉鼠證實爆疫並傳染人類，你道以特區專家和高官的腦袋，是來一次「有殺錯、無放過」，還是會放下屠刀立地成佛？畢竟這些小動物在高官專家眼中只是不值一哂的「低端動物」，別說無法和人命相提並論，地位連貓狗都不如，殺之而後快，總好過稍有差池需要孭鑊。

說到底，香港之所以爆發第5波疫情，絕對不是港人疫苗接種率低所致，而是港府開門揖疫，讓國泰機組人員免檢疫播毒。退一萬步說，倉鼠在來源地已受感染，那為何入口本港的時候沒有政府部門進行抽驗？這不是防疫漏洞是甚麼？高官卸膊不足為奇，連專家都隨口噏當秘笈動輒怪罪市民，這種專家顯然比周星馳的整蠱專家更不靠譜。