在立法會答問大會上，特首林鄭月娥替自己鼓掌，說香港的防疫工作表現出色，比世界上絕大部分地方好。平情而論，林鄭所言不全是假話，環顧全球，應付新冠疫情的能力超越香港者，大抵就只有北韓、澳門和中國內地。呵呵！對呀，其他領導人再英明神武，可能還是比不上北韓的一哥金正恩，咱們的特首跟他站在一起，便要矮了一大截。

自從爆發新冠肺炎疫情以來，北韓儼然世外桃源，中、港的防疫措施雖然幹得不賴，但兩地近期還是要天天去撲火，哪像金正恩和他的一眾幕僚，任憑外頭濁浪滔天，他們仍然閒庭信步。不過，你未必會因此而想去當北韓人吧。

這個例子就是說明，一個地方的染疫率和死亡率低固然是好，但不是衡量管治能力高低的絕對標準，還得看其他因素。譬如，社會付出的代價有多大，市民對政府的措施是否滿意。

不論特區政府如何自吹自擂，但對管治班子的防疫工作表示不滿者，為數甚多。市民老是覺得，官老爺太過脫離群眾，所推行的措施，在該嚴時太寬，在該寬時卻太嚴。部分人甚至認為，香港的感染和死亡率低，有啥了不起，你學北韓，馬上把城門堵得嚴嚴實實，說不定新的染疫人數很快就會降至零，但這不代表管治者當真很高明。

近日就有不少市民質疑，面對新一波新冠疫情，為甚麼政府要將餐館的晚市堂食一棒打死。任憑食客長時間吃喝，秉燭聚談，這固然不妥當，但容許餐館將營業時間延至晚上8時，為業界保留一線生機，也為市民開一扇方便之門，這豈不是兩全其美？人們常說，難道病毒會看鐘錶，只在晚間才出來活動嗎？