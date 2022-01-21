激濁揚清：倉鼠因廢人而白白犧牲-陳以瞻 評論員

銅鑼灣寵物店女店員確診Delta，感染源頭不明，店內11個倉鼠樣本及大埔倉庫環境樣本呈陽性，港官決定冇眼屎乾淨盲，將上址約2,000隻倉鼠或細小動物人道毀滅，漁護署強烈建議市民交出倉鼠，但又懶得在港九新界提供收集服務，有市民嫌山長水遠，將倉鼠隨便遺棄街頭，怕染Delta卻引發「丟牠」大流行，這都是港產官僚早在去年12月22日之前已經惹的禍。

香港大學前年已發現倉鼠染疫後出現徵狀及康復過程與人類相似，寵物店疑爆疫後，專家指撲殺倉鼠可以控制病毒進一步傳播的風險。惟是次涉事店舖不但專營倉鼠等細小動物，街舖更設於銅鑼灣，偌大的倉鼠圖像招牌異常當眼，如果港產官僚在領取一流薪酬的同時，也能有一流的管治觸覺，防患於未然，實乃香港市民之福。

可是從事件爆出後，港官聲稱兩批來自荷蘭的倉鼠尤其令人擔憂，其中約1,800隻於上月22日運抵，800多隻於1月7日運抵，究竟倉鼠抵港時有關部門有否就着新冠病毒方面進行嚴格檢疫把關？不問已可知。當然，專家們隔三差五發表應該收緊市民社交距離措施、推行疫苗護照等百般嚴防死守建議，但明知倉鼠如此具風險，卻不進諫港府打醒精神，亦枉稱專家。

美國在線請願網站change.org上，已經有逾兩萬人簽署請願書，呼籲香港停止捕殺倉鼠，事件隨時又被西方炒作一番，港官又一次搬石砸腳。雖然及時撲殺倉鼠，做法無可厚非，但原因並非倉鼠該死，而是港官與專家們連人傳人也應付不來，萬一真的爆發鼠傳人，說不定美國又有藉口敲詐索償10萬億美元賠償。

如果港官們能夠戒掉懶管懶做作風，莫說倉鼠，任何生命也不會因廢人而枉死。