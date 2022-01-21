大廈互助委員會是港英政府總結上世紀60年代管治教訓而推出的一系列鞏固殖民地統治的社會改良部署之一，互委會計劃與10年建屋計劃、9年免費教育、制訂僱傭條例改善對勞工的政策等，是為了達到消弭社會矛盾和階級對立，加強了解民情和民間的溝通及監控，實現對社會改良改革的一個重要組成部分。

港英政府透過互委會填補原有傳統街坊福利會的保守及不足，由民政處官員直接深入大廈和寮屋區接觸社會底層，第一身收集民間情況和直接對基層市民施加政府影響，並物色和培養親英勢力，為進一步推動地區行政改革打下基礎。《中英聯合聲明》簽署後，港英大力推行還政於民的三級議會選舉，互委會便起到很大的基層支持的作用。

港英年代的互委會是沿着民政署倡導的宗旨運行，即「支持政府、守望互助、保境安民、敬老慈幼」。民政署官員的掌控和引導也是非常嚴密和起絕對的主導作用，不許互委會涉獵政治和對選舉要保持中立，只允互委會從事大廈管理和居民福利的服務，因此，97前互委會大體上是港英政府宣傳政策、炮製民意基層「廣播站」和政府搜集民意的「天文台」。

這個系統，特區政府應該和完全可以領航及發揮其有效作用，可是官僚怠惰放軟手腳，沒有認真按照憲法和《基本法》實行的「一國兩制、港人治港」原則加強領導和管理，政治上層層官員思維未有根本的轉變，遂使廿多年來互委會處於自流狀態，遠遠未發揮原有鞏固管治和支持政府的基礎作用，其病因是政府行政疏懶及失當、官員政治意識退步所造成，而不是互委會的變質和錯失。

因此，特區政府應大力支持、加強領航及改革互委會，而不是做聰明笨伯，斬腳趾避沙蟲。