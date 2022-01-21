年初二冇煙花匯演，之不過，因特區廢官無能，防疫漏洞大開，加上「有國泰，冇民安」嘅國泰航空，旗下機組人員接連被發現抵港後違反防疫規定外出，帶疫入社區，引爆本港第5波疫情，爆到比煙花更璀璨！

廢官無能，害慘全民！政府只知谷針，打針！打針！打針！咁又如何？殺！殺！殺！實施「豬殺令」後，兩個月已「人道毀滅」38頭野豬；傳播未明，再聽專家「滅鼠令」，一刀切撲殺逾千隻倉鼠及小動物，香港儼然係個「殺戮城市」，臨近農曆新年，全無祥和之氣，新年一開局，完全不知「慎始」嘅祖訓，虎年，唔使問大仙，老朽可以代答，美景良辰咪旨意！想見天時初轉泰，係妄想！廢官施政亂咁舞，香港衰運有排行！

老朽每日展讀本報，個心唔單止離一離，直頭係徬徨失措！阿哥，撲殺倉鼠安排欠周詳，搞到周街棄養，一旦倉鼠傳染坑渠老鼠，恐怕一鑊熟！仲有呀，居於深水埗感染Omicron變種病毒「BA.2」嘅巴基斯坦婦人，其感染群組持續擴大，傳播鏈更入侵最少3間學校，搞到中學又提早放農曆新年假。

呢一波疫情，不明源頭愈揭愈多，張竹君醫生憂慮源頭不明個案在社區正漸趨普遍，加上美孚一名26歲幼師亦確診，區內有樓宇污水也驗出含一定病毒量，擔心深水埗、美孚及元州街一帶有隱形傳播鏈，呼籲該區居民自願檢測。各位，就快農曆新年，市民唔係忙於辦年貨買年花，安排吓點去同親朋戚友拜年，食個開年飯，而係忙着去做檢測。早前屯門居民才冒寒風細雨排6個鐘頭隊強檢，依家就輪到美孚、深水埗，遲吓都唔知會唔會輪到老朽所住嘅僻鄉？可能發現有野鳥中招，要圍捕盡殺北區一帶雀鳥！唉！政府無能，一切生靈塗炭！