產評：美圖謀霸權永固　打造經貿武器庫

為時逾兩年的新冠肺炎疫情至今仍未退，Omicron變種病毒繼續肆虐，在國際供應鏈傷口灑鹽。可中美博弈，並未有因這場疫情而有所改變。相反，美國欲藉疫情，將數十年行之有效的全球化推倒重來，並圖將由其支配的國際體系，包括貨幣、經貿秩序、生產和技術網絡、軍事等所有支柱性條件武器化，變相打造「武器庫」，美其名是讓世界發展變得公平、更多元，實際是要打壓中國崛起，以保美國霸權永固。

自二次大戰以來，美國憑美元作為國際儲備貨幣的地位，主導環球經濟，國際經貿體系的發展都得以美國利益為先，讓其得以利用經貿和金融手段收割全球，支撐世界影響力，稱霸全球。

隨着中國經濟持續發展，並已成為全球第二大經濟體，在經貿和技術方面均有力與美競爭，逐漸令霸主感受到威脅，致使前朝特朗普政府向中國發動貿易戰，繼而是科技與金融戰。近日，美國官員更明言，全球不能再寄望重返疫前的國際貿易體系，美其名是要建立一個「更具彈性、更加可持續、更有利於提高生活水平」的制度，實際上就是若依照疫前的全球化秩序發展下去，美國的霸主地位必然不穩，故必須藉此「疫」推倒重來，透過重建一套能鞏固美國獨霸的國際經貿秩序，將中國壓下去。

問題是，世界已經不一樣。如今的中國不只是「二哥」，更是過去兩年唯一錄得經濟正增長的主要經濟體。中國經濟持續發展對全球作出巨大貢獻，應當在國際上有合理的話語權，容不得美國剝奪發展權利，凡事皆由美國說了算。正正由於中國在國際經貿的影響力日大，如今美國要全力推動與中國脫鈎，並要改造世界工業生產供應鏈，將全球化推倒。

為實現脫鈎，美國正着手重建半導體產業鏈，籌組印太經貿新框架，勢要打擊中國在世界的影響力，推動所謂「再全球化」，重建疫後新秩序，講來講去為的是美國利益優先。可見，中美之爭，是赤裸裸展示美國霸權的國際真相，美國愈是要築高圍牆，就愈損耗其國際信譽。

面對存亡威脅，中國堅決不步前蘇聯和日本的後塵，就得全力以赴打好這場世紀爭霸戰。當中兩大關鍵：其一乃中國要給世界清楚訊息，就是中國經濟持續發展能惠及全球共同利益；其次是中國須堅持改革開放，提升經濟質量，鞏固綜合競爭力，為世界帶來更多機遇、更好前景，以協作來推進疫後全球經貿共同治理，實現共贏，這樣始可借助全球力量，來抗衡美霸挑戰！