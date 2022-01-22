正論：疫廈禁足遲一日　縱容狡猾罰老實

今時今日生活在香港，實在是好人難做！疫情爆發至今超過兩年，絕大部分市民即便是抱怨連連，依然奉公守法、克盡己任，忍受諸多不便，做足各項防疫措施；然而港人的犧牲得不到回報，反而因為港府防疫失誤，被迫生活在病毒的陰霾之下。例如在葵涌邨逸葵樓住戶居家隔離一事上，港府的處理手法，再一次暴露其優柔寡斷、議而不決的特性，2,700名居民被迫留在家中，他們的付出能否換來病毒傳播中斷，仍是未知之數。

港府昨日宣布，逸葵樓截至昨日已有20人染疫，涉及12層樓共13個單位，考慮到病毒潛伏期及發病時間，以及病毒傳播未涉及樓宇結構問題，下令大樓內所有居民從當天起進行為期5天的居家隔離。誠然，要阻止病毒蔓延至其他社區，圍封強檢似乎是別無選擇；但是，逸葵樓出現多宗病例一事，早已於前日公諸於眾，而專家顧問袁國勇亦於前晚到場視察，為何直至昨晚6時才採取行動？既然事態嚴峻，不得不採取「進一步行動」，官員不是應該連夜開會商討，最遲於昨日清晨便採取行動嗎？難道因為港府認定病毒每晚6時便不再活躍，所以連官員們都準時收工嗎？

防疫如救災，貴乎果斷迅速、精準到位。變種病毒Omicron傳播力驚人，本港日前才有市民疑因短短9秒的接觸而受到感染，在港府猶豫不決的24小時內，究竟發生了多少次「9秒傳播」呢？在昨晨傳出當局考慮對逸葵樓居民禁足後，有居民出外搶購生活物資，乃人之常情，但假如當中有居民已受感染，仍在人流密集的超市、街市之間穿梭，恐怕病毒早已傳播開去。更何況，假如有「狡猾」的居民故意不回家，逃避居家隔離，港府又該如何追蹤，豈不是讓老實留家居民的「犧牲」變得毫無意義！

另一方面，即使港府花了一整天「精心部署」推行禁足，依然是「甩漏」多多。有居民批評儘管逸葵樓爆疫，大廈仍像「無掩雞籠」，任由閒雜人士自出自入；也有居民不諱言不會旨意政府，只能自求多福。更甚者，港府未有釋除居民各項疑慮，其中不少居民都擔心影響工作、「手停口停」，而食衞局局長陳肇始僅呼籲僱主理解，「不要扣糧」，妄圖單憑「官威」便可說服眾人，卻不知只會促使更多身處大樓外的居民逃避隔離。有政界人士甚至坦言，現時港府根本沒能力追蹤暫時搬離的住戶；由此可見，港府只有同步推出補助，方可鼓勵住戶盡早回家。

事實上，本屆政府欺善怕惡早有先例，先是縱容國泰機組人員豁免檢疫，結果有機組人員違規進入社區播毒，港府至今仍未有任何懲處，反而在收緊防疫措施及支援其他商戶上說一不二，百業遭受摧毀，商戶叫苦連天；又例如港府發現有倉鼠染疫，毫不猶豫便下令「屠殺」，卻任由老鼠在大街小巷四處散播細菌病毒。港府的所作所為，市民皆看在眼裏；面對如今好人難當，港人不願違心充當惡人，才索性移民走人。