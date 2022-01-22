功夫茶：虐兒職員拉唔完　為何冇人要問責

本報率先獨家報道香港保護兒童會轄下「童樂居」，有職員涉虐多名嬰幼兒而被捕。被捕人數及被起訴嘅職員一直在增加。呢嗱！西九龍總區重案組繼續跟進調查，尋日喺黃大仙及沙田拘捕多兩名分別56及46歲院舍女職員，涉嫌對看管兒童或少年人虐待或忽略，佢哋現正被扣查。

「童樂居」變「虐兒地獄」，警方翻查大量天眼片段，發現職員對小至不足兩歲嘅幼童掌摑、篤眼、扯頭髮、撼頭埋牆等暴力虐待，事件引起社會嘩然，怎麼會發生喺號稱文明、法治嘅香港社會？各位，虐兒事件至今約一個月仍在發酵，此案共拘捕18人，警方不排除再有拘捕行動；案件現時總共涉及33名兒童，全部送院檢查。

各位，童樂居可接觸兒童嘅員工亦不過60多人，事件至今虐兒職員仍然愈拉愈有，已有18人被捕，即近三分之一員工；顯然絕非個別事件，而係長期持續，由上至下都係用如此暴力去「管理」幼童；而一眾高層日日返工唔知喺度做乜，對監控錄像從不屑一顧，長期又冇任何監管，否則又點會出現如此驚人嘅長期虐兒事件？在上嘅如此玩忽職守，有關組織負責人理應問責落台，甚或負上刑責！一眾高層管理無方，彰彰明甚，根本就係幫兇，絕對唔係講句「心痛」就當冇事發生！

政府至叻賊過興兵，社署早前就忙不迭成立專隊，包括社工、護士及具監管幼兒中心經驗嘅人員，每日駐守，實地密切監察院舍嘅日常運作，確保符合服務質素及切實執行有效嘅改善措施，直接符合社署要求以保障兒童得到妥善照顧；又話自事發以來，已採取連串行動，包括派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成跨專業團隊前往童樂居調查、視察其運作及檢視工作紀錄，並逐一觀察院舍內70名兒童嘅行為、健康和情緒狀況，確保佢哋情況穩定云云。阿哥，一早應該做嘅依家先嚟補鑊，遲唔遲啲吖！說到底，暴風雪過後忙着深耕植苗，都係門面工夫，睇見都拮眼！

嗱！有議員促請勞福局深切反省，強調制度、監管出現空白地帶，引致保護兒童中心變成集體虐兒，故要求政府盡快向立法會提交「沒有保護罪」修例草案等，並促政府增加定期及突擊巡查相關機構及院舍，防止同類事件再發生。

事件至今，虐兒職員拉唔完，保護兒童會又話設獨立委員會調查事件，並會對社署提交報告，而勞福局局長亦不過早前寫吓網誌回應，不排除取消施虐者嘅註冊云云。各位，一眾高層如不問責追究，繼續坐享高薪厚祿，天理不容吖！你叫全港市民點收貨！