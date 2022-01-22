世界視線：特朗普躊躇滿志　民主黨硬接飛刀

美國前總統特朗普上周六在亞利桑那州舉行今年首場政治集會。在這場名為「拯救美國」的造勢大會上，特朗普火力全開，痛斥現任總統拜登和民主黨不斷製造騙局及謊言，直言現在對美國來說，最難對付的國家並非中國、俄羅斯、北韓或伊朗，而是美國自己。特氏的言論引起極大回響，皆因演說除了意味着他正式向民主黨「宣戰」，也大大加深國內左右兩派的矛盾撕裂。

亞利桑那州向來是共和黨票倉，惟上屆大選在該州已故共和黨參議員麥凱恩的遺孀為拜登背書下，亞利桑那州24年以來首次「由紅轉藍」。向來極為要面的特朗普對此憤恨難平，自然要「喺邊度跌低，喺邊度企番起身」。死心塌地撐場的數千名「特粉」，幾乎沒人戴口罩，他們戴上標誌性的「MAGA」帽、身穿印上「特朗普獲勝」的T恤，高呼要求特氏參加2024年大選。

在90分鐘的演說中，精於民粹煽動的特朗普，喋喋不休地批評現屆政府及民主黨，繼續重申前年選舉失利是因為選舉欺詐，又宣稱國會山莊暴亂是由聯邦調查局（FBI）煽動引起。他突然說「最難對付的不是中俄，而是不斷有人編造謊言的美國」，斥拜登徹底羞辱了美國，「中國和俄羅斯領導人也不再尊重或害怕我們」，又形容美國社會現時「像委內瑞拉般衰落」。

特朗普在集會上將今年的中期選舉稱為「有史以來最重要的選舉」，更稱共和黨要奪回白宮，重出江湖之勢愈發高漲。與此同時，上台一年的拜登收到「滿江紅」的成績表：民調顯示逾三分之一受訪者認為其執政表現不合格。美國國內由上到下、基建乃至制度，均充斥着大量問題。拜登上任後力求改造美國，惟執政一年計劃已淪為空想，反使問題加劇，令其個人及民主黨聲望插水。

一年多前國會暴亂的遺禍，至今仍深植在美國各階層，新冠疫情則令左右兩極分化上升至信仰層次，無法調和。矢志再度問鼎總統寶座的特朗普，除了令拜登及民主黨寸步難行，更令國內左右派別、種族、階級進一步分裂對立，倘中期選舉再鬧出甚麼爭議，難保不會成為美國內戰的催化劑。