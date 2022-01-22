西方的崛起只不過是幾百年的光景，在此之前，在歐亞大陸，除羅馬帝國時代，只是邊陲地區。文藝復興期是歐洲從中世紀的無知落後開始拔脫出來，可是，所謂接駁至希臘羅馬的文明，卻是經阿拉伯回教文化來作中介，此中包含許多阿拉伯與波斯文明的成分，希臘羅馬的傳統也是從阿拉伯的翻譯再次翻譯回來。這是阿拉伯波斯的再造，其中也包含一部分印度文明因素。

文藝復興期是由意大利城邦推動，後者的繁榮依賴絲綢之路貿易的龐大利潤。由意大利城邦的西方崛起，是來自東方的助力，也牽涉到蒙古對東歐的衝擊。絲綢之路貿易是文明交往，即使有十字軍東征的蠻橫粗暴，終歸還是被東方精神與物質文明所馴服。反而從西班牙開啟的大西洋發展，卻是以掠奪、侵略和奴隸制為主的擴張，與文藝復興期大相逕庭，也把歐洲崛起的路徑轉變，再不從東方吸收文明的滋養，而是以武力掠奪資源來建立帝國主義、殖民主義的世界。

葡萄牙、荷蘭、英國以至美國等都是一脈相承，用掠奪與奴隸制中取得的龐大利潤，反過來打敗來自東方的東南歐文藝復興體系。這是野蠻的邊緣文明壓倒中心的先進文明例子，一如哥特人等摧毀羅馬帝國，維京人在西歐南歐沿岸的侵略，西歐包括英國存在着「野蠻」外族侵佔的文化痕迹。

當然，在中國大地，在西亞中東，亦有游牧民族入侵衝擊原來農耕文明的例子。但在這兩地，民族文化融合迅速，也因地緣地理因素，擴張有限，還是建基在原有的經濟文化文明基礎上，如蒙古汗國也沿襲帝國的多元化、多民族的融和傳統，沒有大規模種族滅絕。相反，西歐的帝國主義、殖民主義，以殺戮掠奪為主。殖民是把歐洲的人口遷移，把非洲搶掠的奴隸轉移，前提是把原居民滅絕。歐美兩、三個世紀的文明繁榮，建基在奴役與滅絕之上。

這樣的歷史現實，怎樣包裝粉飾，始終不能掩蓋。歐美學者開始提西方的崛起來自東方，這是轉變，但是不足的轉變。真正的轉變應是把這二、三百年西方主宰的歷史重新依據現實闡述，把當代國際和不少國家的現實溯本尋源，還原真相，更要了解因果緣由，才可以重建一個擺脫帝國主義歪曲的國際和國別的歷史真實，並由此開啟全球性的文藝復興，人文革命。