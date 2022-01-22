香港反中亂港分子因各種刑事罪包括干犯《港區國安法》被抓捕後，「黃絲」輿論的第一反應是，這些被捕者都是因為「爭取民主自由」而受難，何罪之有？他們會抨擊「暴政打壓」，這種做法當然沒用，只能暴露他們今後一有機會還要捲土重來。他們的第二個反應是，要寬容對待這些被抓之人，不要痛打落水狗。

接下來，當這些亂港分子服刑出獄了，「黃絲」輿論就會大肆宣揚要給這些人「更生機會和空間」，要社會接納他們，如果是學生嘛，那政府就應該協助他們「重投校園」。日前，參與旺角暴動被囚6年的「港獨激進分子」梁天琦出獄，宗教界背景的立法會議員管浩鳴就悲天憫人的表示，希望社會對經過監禁刑罰的年輕人公道，給更生者空間，不要繼續針對他們；管浩鳴還為梁天琦叫屈說，對他「還不斷講以前的事，似乎對更生人士不太公道」。

我們不知管議員是受了梁天琦的委託還是自己「仗義直言」，要為梁天琦「討回公道」？總之這位議員的舉動很突兀，無厘頭！有人斥其曰：梁天琦的港獨立場沒有變，國際關係的複雜性也沒有變；若是在港英年代，政治部會怎樣處理梁天琦這個公開主張香港獨立的釋囚？

常識告訴人們，一個釋囚要能成為更生者，首先必須要對自己犯下的罪行有悔意。然而，梁天琦出獄之後只說「想過正常生活」，並無表示悔意，並無向公眾致歉，更無表示放棄港獨立場。既然如此，香港社會憑甚麼給他「更生者空間」？管議員憑甚麼說「不斷講以前的事」會對他「不太公道」？這是甚麼邏輯！

現在香港有一股陰風，就是不管甚麼情況，不管犯罪者有無悔意，只要這些亂港分子坐了監、出了獄，社會就要不管三七二十一給他們更生的機會和空間，否則就是「不公道」。散布這種言論的人，不是糊塗就是佯裝「好人」，就是居心叵測，目的何在？