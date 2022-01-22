樹欲靜而風不止。北京冬季奧運會即將開幕，聯合國大會早就通過了休戰決議，但近日美國3個航母戰鬥群卻擺出在南海會師的架勢，一艘俄亥俄級戰略核潛艇罕見地在關島露面，另外兩個準航母編隊也集結在中國周邊海域。美國海軍精銳盡出，殺氣騰騰，到底意欲何為？準備開戰？諒老美不敢，說穿了無非還是裝腔作勢，除了製造緊張局勢，沒有任何實際意義。

當然，美國選擇此時此刻在南海攪局，並非無的放矢。一來為北京冬奧「贈興」，與「外交抵制」互相呼應；二來通過製造南海緊張局勢，化解美國在烏克蘭問題上的尷尬。最近美國、北約、歐安組織與俄羅斯舉行了一連串談判，均無功而返，不但無法化解烏克蘭危機，反而暴露美國和北約色厲內荏。假如烏克蘭戰爭真的打響，美國不敢與俄羅斯直接對抗，只好轉移目標，跑到南海耀武揚威，希望找回一點面子。

不過，這點面子也不容易找回。中國軍方表示，美國「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，解放軍南部戰區進行跟蹤監視，並予以警告驅離，可見美艦在南海自出自入的日子已一去不復返。對此，老美自有一套說詞，他們聲稱「依法」行使了自由航行權，不過是自我安慰罷了。

別看美國擁有11艘航母，到處撩是鬥非，一邊在烏克蘭撥火，一邊在南海攪局。其實，美國實力今非昔比，單獨對付中俄任何一國都很吃力，更別說同時對付兩國。在局部區域例如南海，美軍甚至已失去優勢，不管派出多少航母，都無法挽回日益衰落的霸權。

還是俄國媒體說得對，如今中國已在推動人類命運共同體，而美國依然到處炫耀武力搞白色恐怖。最近中東六國外長訪華，商討一帶一路、貿易自由化等經濟合作，反映中國在中東的影響力不斷提升。反觀美國在中東只有破壞沒有建設，伊拉克、阿富汗、敍利亞等，美國製造多少災難？殘害多少生命？留下多少爛攤子？

事實一再證明，美國既是麻煩製造者，更是世界和平最大威脅。它將自己包裝成「民主燈塔」，將本身那一套稱為「普世價值」，可以欺騙所有人於一時，也可以欺騙部分人於永遠，但不可能欺騙所有人於永遠。當其虛偽醜陋的真面目漸漸暴露，距離霸權終結也就不遠了。