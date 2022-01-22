港府抗疫亂成一團，不但遏制不了疫情，疫火更是燒遍港九新界，日日都有本地感染，不明源頭個案不斷增加。抗疫已經踏入第三年，港府不可能沒有經驗，但現在市民的觀感是抗疫大船無人掌舵，任由這條船左搖右擺，這邊漏水用手堵住，那邊又見用膠布遮蓋破洞，結果別說經不起巨浪來襲，一個小浪打來，整船人皆東歪西倒。有人是否眼見連任未有聲氣便放軟手腳，不由人不懷疑。

退一萬步說，就算沒有人蓄意放軟手腳，但單靠無能港府之力，要戰勝這一波疫情真是談何容易。現在既有Omicron肆虐，又有Delta來襲，港九新界無一處是淨土；港府專家動輒互相拆台，「在野專家」更是七嘴八舌，結果是市民無所適從。更重要的是，抗疫到底由哪個部門或哪位官員作最高決策，市民至今並不清楚，但見一時由食衞局局長陳肇始跳出來侃侃而談，一時又見公務員事務局局長聶德權加把口；然後又有陳帆開門揖疫與國泰亂「刁」；林鄭則在領功的時候跑出來自吹自擂。唉，怎一個亂字了得！

日前有立法會議員在議事堂上大罵林鄭抗疫不力，將社會要求取消國泰豁免特權，扣上摧毀本港航空物流業的帽子；又拒絕向內地取經，對內地小區圍封強檢嗤之以鼻，揚言不會貿然倣效「其他地區」的防疫政策，足見林鄭剛愎自用，目空一切。事實是，港府這兩年多來防疫一團糟，是次疫情更是由港府讓國泰免檢引爆，中港通關至今遙遙無期，市民連見父母最後一面也做不到，百業連鹽水也就快吊不起，偏偏林鄭猶自我感覺良好，簡直是咄咄怪事。

眾所周知，英國人最懂玩弄政治手段，臨走前廣埋地雷，走人後逐一引爆，現在是否有人有樣學樣？