香港政府為了防疫，嘗試人道毀滅約2,000隻倉鼠，此事在本地確實惹來一點爭議，畢竟要求市民合作，將自己的寵物殺掉，主人的內心難免會有一番掙扎，但這不過是茶杯裏的風波，事情應該很快就會淡化。沒料到，此舉卻引起西方媒體關注，甚至成為頭條新聞，部分更大肆撻伐，指香港如何有違人道精神、不重視動物權益。我聽到後，不禁啞然失笑。

自從爆發新冠肺炎疫情以來，因染病而去世的歐美民眾，可謂屍積如山，死亡數字天天膨脹，很多人已經麻木，香港人相對是處身於安樂國度，所以就更加沒甚感覺。因此，本欄不時用人口比例作說明，告訴讀者，美國染疫離世者達80多萬人，英國超過15萬人，若按比例計算，就等於香港要死掉近兩萬人或1.6萬人。

試想像如果這一場瘟疫，至今已經讓兩萬港人離世，在本地社會，那肯定是天崩地裂之事，在這當兒，若然其他地方的政府，因為防疫因素而要人道毀滅二、三千隻小動物，你還好意思或者有閒情去批評對方嗎？

然而，西方媒體就是有這類奇怪與無聊的人，他們眼中滿是柱樑，卻仍然忙着去找別人眸子裏的沙粒。以美國為例，目前單日確診的染疫者，經常逼近百萬大關。早前，專家們曾樂觀估計，變種的Omicron病毒，致死率會低至0.1%，但美國最新的研究顯示，致死率可達0.24%。若然每日有100萬人染疫，依比例推算，就足以讓2,400人丟掉性命。

美國政府的防疫抗疫工作一塌糊塗，使每日約有2,000條寶貴的人命平白消失。西方媒體看着這個血淋淋的數字並不焦急，反倒為香港人道毀滅約2,000隻倉鼠而大事抨擊，你說這是甚麼樣的邏輯？