因應香港爆出倉鼠疑將新冠肺炎病毒傳人的風險，冇心冇肺冇靈魂的港產官僚僅「強烈呼籲」市民自發交出倉鼠，結果連日來不但出現街頭棄鼠，更有飼主將倉鼠送到沙田漁農自然護理署新界南動物管理中心時，遭報稱義工或勸喻或強搶倉鼠，聲稱會代為飼養至老死。港官充滿魔幻現實風格的防疫態度，加上部分動保人士的愛心爆棚，隨時令香港以至全球一鑊熟。

新聞片段所見，為數約10人的報稱義工人士，一而再地接走、搶走飼主打算棄養的倉鼠，這些愛心義工在漁護署門口應該擾攘了一段不短的時間，而「義工」加上電視台攝製隊人數十多人，過程中又一擁而上又走出馬路，有人吼叫又有人痛哭，上址的漁護署職員對自家閘門前發生的事是一直懵然不知還是視而不見？報道雖提及「漁護署已就事件報警及譴責有關行為」，但新聞片段完全不見有警方到場了解，是不是有人接獲傳媒查詢才正視問題？否則如何解釋義工在漁護署門前的為所欲為？

請留意，港大微生物學系講座教授袁國勇稱，團隊在寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，若不盡快阻止這種變種病毒在社區傳播，可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。港產官僚對強制收回倉鼠由始至終嫌煩懶做，既不肯宣布強制收回，又不肯廣設收集站，就連有人在漁護署門前與當局強烈呼籲市民交出倉鼠方針對着幹，亦是睜一眼、閉一眼，究竟倉鼠與一味虛應故事的官僚，誰才是抗疫的元兇？

事實一再證明港官抗疫常不顧現實狀況，當倉鼠有播疫危險，竟任由市民喜歡交便交、搶便搶，當葵涌邨逸葵樓出現疫症大爆發，一度任由市民自出自入，港官胡作非為，深具強烈的魔幻現實風格。