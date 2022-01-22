立法會日前通過有關嚴防新冠病毒輸入、阻止擴散以及盡早通關的議員修訂議案，包括要求政府強化「安心出行」功能及堵塞現行貨機機組人員檢疫漏洞。會上絕大部分議員均發言支持推行「安心出行」實名追蹤。

筆者已於疫情爆發期間多次要求政府改善不具名、不具追蹤功能的「安心出行」系統，惟政府一直拖延，所以日前進一步提出，把握2月即將實施的「疫苗氣泡」契機，結合「疫苗護照」推行實名制。政府過去對私隱問題太多顧慮，但靠「安心出行」根本不能追蹤到密切接觸者，最終還是要用最原始的方法，靠信用卡公司、八達通、閉路電視等追蹤，費時失事，追不上疫情擴散速度，情況極不理想。

面對疫情嚴峻，能夠第一時間追蹤到密切接觸者，將其隔離檢疫，是避免疫情大爆發的關鍵。筆者倡議的實名制「疫苗護照」，其實只會記錄「疫苗護照」持有人曾經所到的處所，需要檢疫時可以立即主動追蹤，而非記錄市民的所有行程，不涉及私隱問題。

疫情至今已持續超過兩年，市民對經濟復甦、盡快通關有急切的需要。內地的「健康碼」已經全國通行，更已進一步落實推出國際旅行健康證明電子文件，並實現核酸檢測和疫苗接種等訊息的國際相互認證。實名制的「疫苗護照」是回復正常生活、與內地通關及出國的必要工具。據悉港府亦傾向「疫苗護照」實名制方法，研究如何確認公眾接種疫苗外，更能獲取市民進入不同場所的紀錄，主動追蹤全部密切接觸者。雖是千呼萬喚始出來，但總算踏出一步，期望在實施「疫苗氣泡」後，政府能更精準地做好防疫抗疫工作，讓本港早日走出陰霾。