林鄭政府倘一意孤行如期誅殺政府自己親生仔大廈互助委員會的話，香港社會將加劇對立和分化，受眾有幸有不幸，惟悲嘆苛政猛於虎！民無信而不立，特區政府必自食惡果、自嘗拆毀管治基層的後遺症，勿謂言之不預。

特區政府殺自己親生仔，幸者有三：首先得益的是全港各區民政處各級官員，從此少了一項聯繫基層單位的麻煩，不用晚上加班，早點返家食飯，少了互委會的投訴耳根清淨。其次，房屋署和房協各屋邨辦事處從此兩擔柴一「樂」也，沒有互委會的監督，又不必支持互委會工作，不用撥款支持互委會每年搞活動，慳番的開支撥歸機構利潤。

再者，所有房屋署和房屋協會的外判物業管理承辦商、電梯公司、清潔公司、保安公司、園藝公司、滅蟲公司等都要金豬還神，從此不用受互委會監察各項服務掣肘了，不用被評分監督，不需出席屋邨諮委會交代工作接受質詢，今後各項服務外判已沒有合法的居民代表監察，不用再擔心續約問題，放心進行中間剝削食利了。

互委會被殺，老百姓也有兩個方面不幸：其一，全港公共屋邨和「三無」大廈的居民，無論是否房委會或房屋協會的住戶，今後都不能透過互委會及互委會主席參加組成的屋邨諮詢委員會，監察屋邨日常的管理質素和服務改善，沒有此恒常規管機制後，徹底破壞社區和諧關係，隨時受到房署官員、管理公司的職員，以及不負責任的外判承辦商魚肉了。沒有互委會的互助組織後，長者、獨居和殘疾人士等弱勢社群沒人關心了，最普通的文娛活動如旅行、跳舞、唱歌等社交活動也沒有了。

其二，各區警署從此喪失來自住區基層的支持和治安情報的反饋，自毀警民關係長城。