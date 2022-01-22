笑看天下：今個新年留家自娛吧-施友朋 評論員

第5波新冠肺炎疫情一發不可收拾！港府無能，害慘全民，社區傳播鏈火頭處處，專家各自解讀，更令人摸不着頭腦！政府防疫漏洞處處，庸官把關疏忽，每一波疫情爆發，都要全港市民付出沉重生活和經濟代價！

疫情臨近過年先嚟爆鑊甘，呢鑊真係杰撻撻！有網民認真抵死，惡搞圖片：政府總部順利搬進竹篙灣，正式易名「糟糕灣」！政府防疫抗疫一團糟，第5波疫情都唔知點收科？本報要聞版畫龍點睛指出：多處污水含毒，屋邨紛紛淪陷，小寵物變疫源！確診日日飆，點避都中招！講真，閣下如果護花深切，跟情人嘅約會一於取消！

喂！唔驚就假，「女教師疑美孚站中招」，阿哥，該名女教師本月14日於美孚港鐵站曾與確診巴裔婦人嘅兩名兒子相遇，時間雖僅9秒，彼此亦戴咗口罩，但仍懷疑因此染疫，專家就懷疑係空氣傳播！天吖！呼吸有罪，教人怎麼活下去？

繁忙時間搭港鐵、巴士，經常擠擁到戴着口罩亦可聞到彼此嘅呼吸，如果仲有人忽然有幾聲咳嗽，神經想唔繃緊都難！上下班繁忙時間擠公共交通，都真係一呼一吸都心情沉重！下周一中學停面授課，希望港鐵、巴士冇咁擠擁啦！

疫情嚴峻已近失控，葵涌邨逸葵樓疫禍爆發，現階段政府亦冇人力、地方做隔離，當局決定向逸葵樓發出限制與檢測通告，為期5天，2,700名居民由昨日傍晚起至下周三進行居家隔離，並每天進行病毒檢測。此外，寵物店嘅樣本中發現一個名為「D427G」嘅特殊突變，令本港疫情面臨更大嘅突變！更何況香港首現新冠Omicron「BA.2」變種，出現一傳9個案，大幅增加社區傳播風險！今個農曆新年，奉政府呼籲，少外出，乖乖留家自娛吧！