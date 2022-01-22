本港長期存在「非法偷賣紅油（柴油）」的違法情況，不法之徒利用裝有紅油的運油車（俗稱「奶媽車」），在新界鄉郊、露天停車場、工廠區、貨櫃停車場、碼頭等地方，變身「移動油站」，不停地為貨車入油。近年這現象不但沒有改善，反而日趨猖獗，更有從鄉郊轉移到市區之勢。這些非法油站欠缺滅火設備，隨時惹火爆炸，可能造成嚴重人命傷亡和財物損毀。

最近有傳媒發現葵青區公路旁是這些「奶媽車」的集中地，竟有十餘輛「奶媽車」毫無顧忌，為穿梭不停的大型車輛（以貨車為主）非法加油。由於這些「奶媽車」並無相關營業牌照，周圍也無任何消防安全裝置，甚至停泊在建築物附近。不少人竟然邊入油邊傾電話，甚至吸煙。一旦出現火種或漏油燃爆情況，將會出現嚴重的連鎖爆炸，附近的油庫也必定受到殃及，隨時會成為「計時炸彈」而造成毀滅性災難。

有報章揭發非法加油站的黑點位於文錦渡、上水、青衣、葵涌、沙田、大埔、九龍灣、油塘、西環。根據法例，任何人為提供受管制物質（如電油或柴油等）以供轉注入汽車油缸，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款10萬元及監禁半年。其後每次定罪，可處罰款20萬元及監禁一年。任何人亦不得直接從儲槽車（油缸車）將燃料注入任何車輛，違者可處罰款5,000元。

另外，負責收錢和入油的「槍手」或觸犯《應課稅品條例》：任何人若處理、售賣、購買或使用未完稅汽油，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。此外，任何人若干犯非法燃油罪行而被定罪兩次，其駕駛執照將被吊銷半年；如被定罪3次或以上，其駕駛執照將被吊銷不少於半年。

據了解，這些「奶媽車」本身是合法運油車，油品來自油公司，所入的油都支付了包括稅款在內所有款項。換句話說，這些油品都已「完稅」，不能用海關條例查處。執法部門過往一般以涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》，或地政條例（非法使用）來處置。由於「奶媽車」可以隨時轉移「陣地」，它們只要收起油槍，就是正規運油車，便可以逃避執法。

由於利用「奶媽車」非法賣油的生意多由黑社會控制，而且利潤可觀，令「奶媽車」非法油站愈來愈多，更從新界遠郊「殺入」市區。這些運油車肆無忌憚停靠工地旁做生意，完全罔顧附近社區的安全。加上現時經濟不好，買賣紅油是賺快錢的好機會，就算被執法處置，也只當作是「交租」。

為了打擊市區非法油站，執法部門必須嚴正執法，法院依法嚴懲，增加阻嚇力；政府必須修改完善相關的法例，堵塞法律漏洞，並加強宣傳教育，保障市民生命安全和財產。