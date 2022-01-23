功夫茶：電子支付大落後　推廣一味得把口

十年河東轉河西，莫笑窮人穿破衣！冇錯，風水輪流轉。之不過，若然不思進取，人家進步，自己原地踏步，咁就out晒啦！還記得港人嘲笑來自內地新移民為「阿燦」嗎？然而，今時唔同往日，單係一河之隔嘅深圳，已把香港給比下去！

各位，淨係講電子支付發展，香港就大幅落後內地！用馬迷嘅口頭禪，即輸足成條街，點追？內地電子支付普及，即使唔帶現金對生活也影響不大。調查亦顯示，內地手機支付普及度全球最高，當中支付寶及微信支付喺內地成年居民嘅滲透率高逾90%！

嗱！政府早前推出消費券計劃，並以電子支付形式透過八達通及其他手機流動支付系統等發放予市民。咁講啦，消費券算係香港一個大型電子消費實驗，政府要掌握款額去向和普及程度，以及設法進一步便利電子支付，成效如何？有學者尋日出席電台節目時表示，即使推出消費券至今，香港電子支付發展仍較其他國家相對落後！市民缺乏足夠嘅誘因，未來依然有機會傾向使用現金支付，建議政府推廣前應先了解市民消費習慣。據功夫茶觀察，唔單止要了解市民消費習慣，亦應了解食肆店舖收費習慣，皆因唔少商舖堅持「只收現金」或貼告示「本店冇支付寶服務」！

學者稱曾和本港一家大型零售集團合作，進行有關電子支付普及嘅研究，發現有近三成交易仍然透過現金進行，而唔用電子支付嘅原因同年齡、學歷和性別無關，而係在於交易嘅銀碼。佢指出，當銀碼愈小，傾向用現金嘅人數比例愈高；銀碼愈大，使用現金支付嘅比例則慢慢減少。當然，呢方面亦與習慣有關。港人習慣帶現金出街，對使用電子支付有憂慮，譬如驚結算會否出錯；會唔會使大咗超出信用卡限額，或者忘記還款而需支付額外利息等。要言之，始終冇辦法改變用現金支付嘅習慣。

財爺推出電子消費券，一方面可檢視有否如預期嘅乘數效應，「齊齊消費，帶旺經濟」，另一方面亦鼓勵市民多用電子支付；講真，或多或少都見到有啲啲成效，譬如最難攻陷嘅街市檔口、的士都有接受八達通或電子支付！之不過，寥若晨星，遇到你好彩，轉身要去買張六合彩！

呢嗱！要推廣電子支付，唔係一味口水多、無尿屙！政府要持之以恒推廣，不能一暴十寒；鼓勵食肆店舖取消「只收現金」，尤其疫情如此嚴峻下，減少現金交收等於減少接觸病毒機會！此外，電子消費券漸漸令唔少老人家習慣用八達通付款。疫情持續，民生多艱，財爺應該再派消費券，最少5,000個大洋，帶旺經濟亦推廣大家習慣多用電子支付消費，一舉多得，何樂不為？