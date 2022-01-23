世界視線：黨內外不斷逼宮　約翰遜賴死唔走

英國首相約翰遜涉嫌違反防疫限聚令參加派對的醜聞愈演愈烈，他連日來遭到黨內外逼宮，面臨空前的下台危機。約翰遜上周再就事件道歉，但仍堅拒下台，更打算「賴死唔走」，並推出一系列民粹主義政策，試圖轉移視線及扭轉醜聞發酵的惡劣局面。惟保守黨內部似乎決心要與之割席，加緊籌謀透過罷免約翰遜來棄帥保車，挽救該黨直插谷底的支持度。

在上周三的下議院會議，自由民主黨黨魁戴維炮轟約翰遜，指鑑於經過連串的派對醜聞，約翰遜已不再適合制訂新冠防疫政策，「打敗新冠最好的方法，就是他約翰遜辭職」。約翰遜回應時，嬉皮笑臉地突然說起普通話來：「你好，認識你很高興。」在場不少人聽罷，紛紛發出笑聲。有意見認為，約翰遜此舉是暗示要求他辭職的議員通共，形容其做法是走火入魔。

與此同時，約翰遜推出「紅肉行動」，嘗試以民粹政策來爭取支持，包括禁止英國廣播公司（BBC）未來兩年內提高民眾的電視牌照費；在難民問題上，把解決非法穿越英倫海峽的控制權移交給軍方；在變種毒株Omicron肆虐下，按原定計劃從本周四起「鬆綁」，解除口罩令、疫苗通行證等防疫措施。此外，首相府正擬定一份派對醜聞「替死鬼」名單，解僱一批官員來平息民憤。

惟不論在野黨甚至黨友，都未有放過約翰遜的意思。繼首相前首席顧問甘明斯指約翰遜向國會說事前對派對不知情是謊言後，保守黨國會議員雷格日前聲稱，他與多名要求約翰遜下台的同僚近來不斷遭到英國政府恐嚇，包括威脅削減選區經費，形容有關做法如同勒索。對於上述指控，約翰遜嘗試輕輕帶過，指其辦公室會調查云云。

屋漏偏逢連夜雨，有指約翰遜僅6周大的小女兒羅米近日確診染疫，情況一度非常嚴重，令約翰遜更為沮喪。作為脫歐派旗手，約翰遜曾獲得極高民望，而這是建基於脫歐和新冠疫情。但隨着時間的推進，約翰遜根本沒有後續的政治綱領，加上接二連三的醜聞，令保守黨沒有任何要保住他的誘因，可想而知他的政治生涯落幕，只是時間問題。