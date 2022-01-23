正論：港府遲緩式抗疫　確診幾何級暴增

事隔不過數日，本港疫情即呈風暴式幾何級增長，Omicron和Delta雙毒齊攻，昨日有25宗本地個案，初步確診高達過百宗，幾乎全部來自葵涌邨。曾言不會向內地小區圍封抗疫模式取經的林鄭，昨晚統領兩名局長會見傳媒宣布圍封葵涌邨，惟對於外界質疑其抗疫無效顯得忿忿不平，強調動態清零不是絕對清零，並再次怪罪市民不打針。顯而易見，港府既無意全盤採納內地的抗疫模式，又不敢貿然同歐美的「與病毒共存」看齊，結果抗疫不湯不水，全城人心惶惶！

港府早一日已對疫情重災區逸葵樓實施5天圍封禁足措施，由於決定有欠果斷兼安排不周，連日來不僅任由疫廈居民沒有陰性檢測證明也能自出自入，令病毒進一步擴散；而且即使實行禁足也是一片混亂，許多居民都是「瞓醒」才知被禁足，加上無人通知何時檢測，令居民怨氣大爆發，更有人欲從後門偷走。及至昨日，逸葵樓確診人數累計增至96人，映葵樓有8人，曉葵樓也有一人，反映整個葵涌邨在短短3日已經淪陷。林鄭終於知衰，宣布繼逸葵樓後，映葵樓亦要即時實施5天圍封，惟有一宗初步確診的芊葵樓，以及其他3幢鄰近大廈只被列為受限區域通宵強檢。邨內其餘11幢大廈及附近兩幢紀律部隊宿舍，居民則只需接受強制檢測。是次行動涉及逾3萬名居民，可說是抗疫兩年多以來最大型的圍封行動。

儘管今次行動涉及人數龐大，但這已非港府第一次實施「禁足令」，當局卻說趕不及為映葵樓居民提供晚餐，連親友送來的食物也不讓居民領取，難怪居民大為鼓譟。當然，這只是茶杯裏的風波，只要港府的行動真的能夠有效遏止疫情，犧牲居民短時間的自由也是值得。惟人們看見的是，港府的禁足及圍封措施姍姍來遲，逸葵樓的疫情已爆發多天，要是港府當時已果斷實施禁足令，疫情肯定不會如現在遍地開花。正如有呼吸系統專科醫生指出，港府反應太慢，現在才採取圍封行動實在太遲，應盡快圍封強檢全個屋邨；甚至連張竹君醫生都承認「現時情況較難控制」，豈能不令人憂心忡忡？

事實上，上星期已有多名立法會議員要求港府倣效內地實施全民檢測，或最低限度實施小區圍封，但林鄭不屑一顧，在議事堂上公然表示不會學習「其他地區所謂的小區檢測」，詎料疫情一發不可收拾，林鄭終於要面對現實，在葵涌邨推出半小區檢測，自打嘴巴也就罷了，其剛愎自用將香港拖向疫情深淵才是最不堪設想。

與此同時，本港專家一直對西方國家的「與病毒共存」推崇備至，即使美國多達80萬人死亡、英國也有15萬人病歿，一樣無阻他們認定此法可行。袁國勇昨日又發表研究，直指Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低，有望成為溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。在疫情吃緊之際，政府專家一時將疫情說得無比嚴峻，連倉鼠都格殺勿論；一時又淡化疫情，想為與病毒共存鋪路，客觀效果就是市民和商界無所適從，連小動物都生靈塗炭。

更令人質疑的是，港府一直以來的做法是將密切接觸者送往竹篙灣隔離21日，即使後來減少日數，也要入營14日再加家居隔離7日。如今逸葵樓的疫情爆個七彩，映葵樓亦有多人確診，竟然只規定在家禁足5日，林鄭還口口聲聲說Omicron潛伏期短、5日已足夠，那麼竹篙灣隔離21日又是如何釐定？港府抗疫寬嚴無度、一時一樣，事倍功半、漏洞百出就是必然結果。

事實擺在眼前，港府外防輸入中門大開，國泰機組人員免檢疫固然引爆這一波疫情，巴基斯坦婦人在檢疫酒店檢測不到病毒，直到返家進入社區不斷播毒，終於令疫情幾何級暴增，同樣印證外防制度問題百出。最不堪的是，現時不止Omicron肆虐，Delta同樣來勢洶洶，惟病毒入港後高官毫不重視，林鄭還自誇防疫有效，直到昨日仍然死撐防疫做得好，動態清零不是絕對清零，末了更推諉市民對接種疫苗不積極。總之千錯萬錯，政府無錯，市民最錯，叫一直艱苦抗疫的市民情何以堪！

正如本報日前指出，港府抗疫踏入第3個年頭，依然沒有成立一個跨部門的抗疫指揮中心，沒有將抗疫視同戰時打仗，結果部門各自為政，做事慢幾拍且毫無章法，不是由陳肇始出面說幾句，就是到聶德權侃侃而談，再不然連陳帆、邱騰華之流也攙一腳，多頭馬車最後是一事無成。病毒不等人，港府必須清晰地擬定抗疫階段時間表，不能再頭痛醫頭望天打卦，否則港人不是病死就是餓死，嗚呼！