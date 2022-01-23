香港疫情正處於危機，苟一不慎，會在社區爆發，且不僅變種病毒Omicron，Delta變種亦成傳播鏈。二毒併發，傳染既快，病重危害亦深。而患病者俱有後遺症，政府專家不提，更顯其嚴重。香港怎辦？

林鄭誇香港防疫有效，鄙視內地措施，可第5波疫情爆發，始自政府嚴防不力，讓病毒在社區傳播，追蹤檢測隔離緩慢，社區多頭散播。今天的危機來自政府的政策措施不足，若堅持不改，疫情可能全面爆發，香港不止與內地通關無望，本土病例大增，有可能出現大規模的失控，社會民生經濟更受極大摧殘，不僅愁困春節，春節後怎樣應對，還是大問題。

陣前換帥是不利，但香港的防疫治疫政策，一是要改變，不能讓現時主管的林鄭等人拖延抗拒，使疫情惡化失控。二是政府專家們正思放棄清零政策，在缺乏應對良策下，竟傾向採納歐美與疫共存的錯誤政策，放寬嚴防，讓疫症增加，卻奢言病情不重，可以並存。這正是他們迎合歐美主張，貶低內地清零措施，美其名可推動經濟民生，討好商家，實際是防疫方向無策無力，把專家與政府的責任趁機推卸，不顧長者兒童面對的重大風險。既知疫苗不可免疫，只是減輕重病機會，而長者兒童接種疫苗不足，稍一放縱，他們患病的機會重大。而Omicron與Delta同時傳播，放寬防疫只會讓病毒更易在社區傳播，哪來防治？

政府防疫治疫決策不透明、不科學、不民主，當前怕的是林鄭等人無法可施，便借專家之言，獨斷來扭轉清零政策。政府內部無人可制約林鄭，她的無知、蠻橫便會重複幾年來再三的錯誤。

當前之急，是政府加強力度，動員各方資源防疫，堅持清零，不容林鄭與專家改變政策。香港不是資源人力不足，只是政府不力，官員疏懶。一是可讓李家超以政務司司長掛帥，統籌防疫；聶德權或是免去疫苗統籌之責，或是與陳肇始同歸李的統率，使防疫的跨部門工作統一，並以戰時動員方法推行，紀律部隊參與。二是中央出手，支持李家超，抑制林鄭，並動員內地支援，在香港推行大區的全民檢測，嚴格隔離，不存漏洞，也全民強制接種加強劑疫苗。三是更要防輸入新的病毒，嚴格檢查消毒海外進口海鮮、水果、包裹包括國際郵件與急遞，特別是重災區的英、美、歐洲進口諸物。