國民黨在台灣已經到了山窮水盡的地步。過去30年，台灣實施「民主普選」，國民黨還能折騰幾輪，在選舉中佔有各方席位——地方市縣能撈到縣長、市長、縣議員、市議員，「中央」層面能撈到「總統」、組閣，能撈到立法院議席等等。

國民黨還能混，是因為民進黨等「台獨」勢力還沒有完全佔上風，「去中國化」還沒完全佔上風。那時候，國民黨通過「九二共識」，還能夠從中國大陸那裏撈到「紅利」，台灣朝野也還「稀罕」這份「紅利」，故國民黨還能夠得到部分選民的支持。

然而現在不同了，一是「台獨」勢力佔了絕大的上風；二是國民黨過去那種半吊子「說統」、半吊子「要獨」的路線根本混不下去；三是國民黨內部的「親美抗統」派獨大，配合美國「遏華反中」，變相支持民進黨「依美謀獨」做法，使國民黨失去獨立存在的價值，朱立倫之流的掌權就是顯證；四是這條路線正進一步導致國民黨分化，令其加速衰亡。

這個時候，國民黨內就會有人再出餿主意。最近國民黨再度出現將「中國國民黨」改名為「台灣國民黨」的爭議，以為這樣做就可「挽回台灣民眾對國民黨的認受性」，爭取選票。國民黨前主席洪秀柱表示，這個建議「是非常沒出息的想法，如果黨內有人想這樣做，那就請離開中國國民黨」。

看到國民黨這個「名頭」之爭，局外人無不覺得好笑，有道是「不怕生錯命，就怕改錯名」，國民黨內真有那麼一些人覺得「我黨」改名就能轉運嗎？在他們眼裏，「佗衰」國民黨的是「中國」二字，他們要以「台灣」和「去中國化」為國民黨「改名轉運」，可見他們中「台獨」之毒很深。他們其實不是像洪秀柱說的「沒出息」，他們要把主張統一的國民黨改造成另一個「台獨黨」，就是他們的「出息」，這個「出息」還包括有一天他們會把洪秀柱等掃地出門！