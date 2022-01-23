一項全球調查發現，多國民眾對政府的信任度普遍下滑，其中美國人對本國政府的信任度降至39%。唯獨中國民眾對本國政府信任度持續上升，今次更創下10年新高，信任度高達91%。該調查來自全球最大獨立公關公司愛德曼，一年一度，權威性無可置疑。然而，西方輿論又出現酸葡萄心理，紛紛批評調查不公平，有人甚至認為該調查是華爾街意識形態和權力結合的一部分，「華爾街和中南海有一種非常親密的關係，甚至愛德曼的報告也是華爾街對進入中國市場的大量投入的一個結果」。

西方的邏輯就是如此奇怪。凡是唱衰中國，哪怕是憑空杜撰，他們都拍手叫好；凡是替中國說公道話，即使是反映事實，他們都覺得不可接受。有人稱西方持雙重標準，其實這已不僅僅是雙重標準，而是嚴重的傲慢與偏見，甚至可以說是心理變態。

正如調查機構愛德曼的負責人指出，調查結果反映人們對資本主義、政治領導層和媒體的幻滅感與日俱增，對民主的信任正在崩潰。這才是事實。西方將他們的所謂民主制度吹得神乎其神，但無數事例證明，西方民主早已千瘡百孔。美國國會山莊騷亂固然令美國「民主燈塔」神話破滅，而新冠疫情更是將西方政客不負責任、西方社會自私自利暴露無遺。

諷刺的是，西方以「與病毒共存」來掩飾抗疫無能，反而將中國的清零政策說得一無是處。結果呢？西方與病毒共存換來的是，美國將近90萬人病歿，英國也超過15萬人死亡；而中國清零政策的結果是，感染和死亡人數都遠遠低於西方國家，經濟表現更是一枝獨秀。孰優孰劣，難道還需要爭辯？西方政府連國民生命安全都無法保障，這種民主制度還值得吹噓嗎？還好意思向其他國家推銷嗎？

眾口鑠金，積毀銷骨。西方民主神話早已破滅，中國人固然不屑一顧，連美國人也愈來愈不自信。最近美國大學進行的調查顯示，76%受訪者認為美國面臨的最大危險是國內政治不穩定，58%受訪者更認為美國民主制度有崩潰危險。這與愛德曼的調查結果不謀而合，可見美國政治制度確實有病，而且病得不輕。對華府政客來說，這無疑是一杯難以吞下的苦酒，尤其是中國竟成為最大贏家，他們根本不願接受這種事實。但不願接受也得接受，因為他們已無法阻擋中國崛起。