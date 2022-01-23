變種病毒攻陷全港，昨日公布確診人數為26人，但初步確診過百宗，大部分來自葵涌邨逸葵樓。由於港府已沒有地方容納數千居民隔離，專家袁國勇又走出來為港府背書，指有關大廈喉管無問題，居民不用撤走。惟話口未完，確診人數即幾何級暴增，到底是如何傳播，專家說不出究竟，居民猶如困獸鬥更是怨聲載道，港府顯然已是束手無策。

最令人憂心忡忡的是，初步確診者中，既有在荃灣政府合署工作的警方文員，又有瑪嘉烈醫院產房助理，更有護老中心的護老員，病毒的傳播面愈來愈廣，隨時令公務員、孕婦、初生嬰兒、老人家中招。

現在全城人心惶惶，專家們則七嘴八舌，一時說是空氣傳播，一時又堅持是飛沫傳播；一時要殺倉鼠，一時要禁制居民出入；然後袁國勇團隊又跳出來力指Omicron複製能力及致病性較其他新冠變種病毒低，有望成為溫和普通感冒的冠狀病毒。言人人殊，莫衷一是，市民都不知可以信誰。

第5波疫情始於港府中門大開，讓國泰機組人員免檢疫播毒，令Omicron病毒如入無人之境；現時社區又有Delta傳播，愈來愈多人中招，這隻病毒又是從何而來？顯然又是外防輸入漏洞百出所致。高官和專家直到今日仍然只會怪罪市民不打針，折騰食肆和商界，中港通關遙遙無期，卻沒有任何建設性的資訊提供，抗疫苦路看不見盡頭。

看內地和澳門，都沒有出現香港的亂象。內地疫情一樣有小爆發，但大都能迅速受控，主因是各地政府已有機制，一旦有個案出現便要圍封強檢，更重要是「健康碼」有追蹤功能，不如香港的「安心出行」形同虛設。港府不去修補這些漏洞，只知望天打卦，全城只能一起陪葬。