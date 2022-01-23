過去本欄經常批評香港電台電視部，主因不在於他們的政治立場，只是因為該台不少節目內容，非但陰陽怪氣，主持人甚至就連在甚麼背景、立場下，該講甚麼說話，似乎也弄不清。任何一個觀眾，只要稍為懂得人情世故，曉得斟酌事理，看港台好些時事節目，你都會覺得不對勁。

有一個例子，我過去也曾舉出過。話說當年，亞洲電視的模擬電視頻道要結業，港台身為同業，非但不予以同情，更在《頭條新聞》節目中，任由主持人冷嘲熱諷、幸災樂禍，講的話比粗口更難聽。諷刺的是，《頭條新聞》平素也會在亞視的頻道中播放，你卻在人家臨死之前，走上去踩一腳，試問何苦來哉？

然而，我不相信港台節目的主持人，是刻意表現得如此涼薄，而是因為這些人大多頭腦糊塗，根本不懂得衡量哪句話該講，哪句不該講。自從通過《港區國安法》之後，《頭條新聞》的主持人已經四散，有的移民英國，有的移民台灣，如今都變身做KOL，天天在網絡上做節目。你偶爾一看，也會為這些人的幼稚和不通世務而感到尷尬。

在英國的那位KOL天天拍片，批評香港的抗疫工作如何一塌糊塗，封鎖大廈檢疫如何會弄出人道危機，撲殺2,000隻倉鼠又是如何殘忍。然後他告訴你，英國政府面對同樣問題，會如何妥善處理云云。天呀！你有見過一個住在非洲窮國的人，會天天在視頻中教導華爾街的金融才俊，該如何管理財富嗎？英國幾乎是全歐洲抗疫成績最差的國家，他卻竟然好意思叫香港去學英倫，講這話時又能不覺面紅。

世界上大抵除了《頭條新聞》之外，再難找到其他園地，能夠孕育出這般「人才」了。