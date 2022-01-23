英國首相約翰遜日前宣布將會解除英格蘭地區部分防疫限制，包括目前在英格蘭地區實施的在家工作指引、進入特定場所和進行活動必須出示疫苗護照或病毒檢測陰性證明，以及現時在公眾場合實施的口罩令，本周屆滿後將不會再延長。約翰遜政府近日受醜聞困擾，竟然化身病態賭徒愈窮愈賭，就連國民健康也賭上了一把。

約翰遜形容今次檢討措施，是因為當局為民眾接種新冠疫苗加強劑奏效，又指專家們相信變種新冠病毒Omicron引發的新一波疫情高峰已經過去。翻查英國近期單日新增確診宗數，的確是由月初18多萬宗的高峰，回落至日前的9萬多宗、10萬多宗，但憑此便相信新一波疫情高峰已過，未免太爛賭鬼上身。

尤其是上月約翰遜政府決意聖誕節前不收緊防疫措施，結果引爆出本月初的確診高峰，再加上抗疫初期的群體免疫論，迄今已有累計逾15萬英國人被送上天堂，難道當中沒有因為所謂專家們的盲估瞎猜所連累嗎？雖然論往績，專家們是如此之爛，但姑且就當這一把給他們押中了，問題是，躲得過Omicron，能避得過Delta嗎？還有往後出現的更多變種呢？將抗疫簡單地收窄為抗Omicron，盡得「精神勝利法」的奧妙。

爛賭之徒偶然押中一把也是有的，但連怎麼賭也不知者必輸。英國這一波放鬆抗疫最致命之處是解除公眾場合口罩令，改為建議民眾在部分地方戴口罩。口罩對減低病毒傳播的作用，早有世界衞生組織、美國疾病控制及預防中心的研究報告可資證明，西方不少人視戴口罩如受胯下之辱，甚至曾有洋人向戴口罩的亞洲面孔刁難騷擾，約翰遜以其對人性的無知來下注賭國民的健康，贏的將會是病毒。