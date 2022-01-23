歐洲議會日前通過所謂的《關於香港侵犯基本自由》決議，強烈譴責香港人權、自由狀況，呼籲港府釋放所有政治犯並撤銷對「和平示威者」的指控，更要制裁中港官員，抵制北京冬奧。

歐洲議會的指摘粗製濫造，更違背國際法和國際關係基本準則，干預香港特區法治與司法獨立、詆毀與歪曲「一國兩制」及破壞中歐關係的正常氛圍。本港是法治社會，從來沒有所謂的「政治犯」。《基本法》保障新聞與人權自由，但《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》同樣適用於香港。按這些公約規定，在保障國家安全、公共秩序、公共衞生及他人權利和自由的需要下，可以對個人的權利和自由作出限制，香港如是，國際標準也如是。

《奧林匹克憲章》指體育運動是一項人權，歐洲議會用「捍衞人權」的藉口侵害人權，既褻瀆奧林匹克精神，亦是偽善表現，何況身無「請柬」卻自作多情拒絕赴宴，更是不講禮節的政治操弄。

談到人權，絕不能不談難民到歐洲尋求庇護。2015年，上百萬名難民前往歐洲尋求庇護，期望重新建立家園，他們被阻止入境，更被當地警察用暴力虐待，甚或使用高科技工具監控難民，被指控違反人權，現在卻站在道德高地說教。歐洲議會不僅試圖轉移視線，把境內矛盾焦點轉至境外，更企圖重塑歷史定位，一副唯我獨尊、「我就是正義」的霸凌表現。

常人均能理解香港現況與2019年黑暴判若兩城，沒有了打砸搶燒，亦沒有再發生火燒活人、清潔工被掟死，社會由亂及治。奉勸歐洲一些政客認清形勢，尊重事實，不要搬起石頭砸自己腳。