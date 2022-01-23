美國五星上將布萊特利總結美國二戰後作為首屈一指的軍事大國，在朝鮮戰場上輸給一窮二白、還未有時間醫治幾十年戰爭創傷的新中國及其抗美援朝中國人民志願軍的時候，指出美國政府發動朝鮮戰爭，是在錯誤的時間、錯誤的地點，打了一場錯誤的戰爭。

借用布萊特利的三大錯誤失敗教訓總結，送給特首林鄭，一刀切取締全港互委會也是三大嚴重錯誤——與民為敵，自絕於全港百姓；破壞社會和諧，製造對立分化；拆毀了基層居民維護住區權益的護城河。誠然，互委會是政府推動建立的，政府要親手誅殺，無人可以阻止其殺戮「親生兒」。但中國人有一句老話，叫「虎毒不吃兒」，難道林鄭政府連這樣的政治倫理也埋沒良知了嗎？

為甚麼說林鄭殺「親生兒」是錯誤的時間？7‧1回歸是吉日大慶之時，今年7‧1更是下任政府就職大典，更可能有中央政府大員蒞臨。對此，林鄭政府不幫忙也不應幫倒忙，大開殺戒，破壞喜慶祥和氣氛吧？如此陰毒殺着的時間安排，用心何在？「士可殺，不可辱」，互委會許多委員和義工都說：要「殺」便「殺」，但不能侮辱我們過時無貢獻，更不能拿我們在7‧1祭旗，強姦下任政府。

為甚麼說錯誤的地點？7‧1後便是下屆政府管治的範疇，林鄭卻越俎代庖開大開殺戒的期票，逾越其施政的時間和範疇，不是錯得離奇、錯得瘋狂嗎？請林鄭在自己任內權力未完時去殺吧！

為甚麼說殺互委會是極端錯誤呢？當局事前不諮詢立法會，不與互委會交流磋商，不公開聽聽一直受互委會服務的市民意見，以官意代替民意，完全違反林鄭月娥的競選承諾，毫無口齒和誠信，損害逾200萬居民的利益，豈是正確？