第5波新冠疫情大爆發，有政府顧問專家早前提議年初四起應放寬晚上6時後堂食，之但係尋日又有政府顧問專家喺大氣電波放風，指本港正面對Omicron和Delta變種病毒兩條「戰線」，加上最近逸葵樓群組爆疫嚴峻，估計年初四起放寬社交距離措施嘅機會微乎其微。老朽睇見疫情爆到九彩，日前已叫大家今個新年留家自娛；新婚夫婦，說不定因此而生個虎子虎女出來，為本港低生育率作出貢獻！

閒話表過，講番政府抗疫，可謂亂七八糟，一再懲罰市民！葵涌邨逸葵樓因有確診Omicron「BA.2」嘅巴裔漢到訪，疑傳染大廈清潔工，致逸葵樓12個樓層嘅13個單位，喺短短3日內出現超級傳播，目前疫情仍在延燒！老朽草此文時，據悉逸葵樓、映葵樓再揪出過百宗染疫個案，呢鑊杰！政府遲疑不決，任由居民自由活動一天後，拖至前日傍晚才宣布歷來最長、為期5日嘅「封樓令」。

亡羊補牢，今趟遲也！對付傳播疾如風嘅Omicron，政府喺專家建議後一日先頒令「封樓」，可以好大鑊！之但係庸官被問到何以遲一日，既無直接回應，僅指當局需考慮疾病潛伏期及發病時間，認為行動「合適及有效」。呢，主力抗疫嘅高官，出咁高人工，竟然咁低B！明明反應遲鈍，仲死雞撐飯蓋話「合適及有效」！喂啊！醒目嘅居民，一見勢色唔對路，擔心禁足無法上班，冇咗份工餓死仲大鑊，已經悄悄撤離，仲等廢官呼籲，叫僱主咪扣減因行動未能上班嘅居民薪金咩！

大姐，你估個個咁好命打政府工吖？有得在家工作又唔怕人工少個崩！基層市民，好多手停口停！廢官防疫如在夢中，這一波，當真唔知要亂到何時？老朽呼籲財爺：快派現金，別再龜縮！