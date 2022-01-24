功夫茶：車徑公廁臭難忍　騎客安危豈容等

疫情爆發以來，市民為咗避免到人群聚集嘅地方，周末放假大多選擇一家大細一齊做運動，強健體魄又有益身心；其中踩單車就成為咗唔少人嘅首選。之但係本港部分單車徑嘅設計問題多多，屢屢惹人詬病；《東方日報》心繫市民安危，記者深入調查之後，仲發現單車徑嘅配套設施殘舊、衞生惡劣，簡直不堪入目。唉，現時疫情一發不可收拾，食環署同康文署就連最基本嘅衞生都做唔好，港人又點逃得出病毒嘅魔爪呢！

嗱，做得運動自然飲得水多，除咗流汗，去廁所就在所難免；之但係喺屯門單車匯合中心入面嘅兆康公廁，竟然有多個廁格淤塞，浸滿污水同排泄物，仲要臭氣熏天；皂液容器同尿兜貼有維修告示，又遲遲無人處理。試想像吓，市民踩到一半突然人有三急，死忍爛忍先見到一個公廁，入面竟然係咁嘅情況，係去好定唔去好呢？須知道，包括新冠病毒在內，唔少細菌病毒都可以通過氣溶膠傳播，公廁本身已經係高危地點，惡臭事小，去個廁所都「中招」咁就事大。更何況，惡臭自然容易吸引老鼠曱甴聚集，隨時進一步波及附近人流密集嘅兆康苑同兆康西鐵站。

話說貫穿屯門至馬鞍山嘅單車徑喺前年9月先正式全線開通，單車徑嘅配套設施統統花費巨額公帑嚟興建，但短短一年多已經甩皮甩骨，實在唔知食環同康文署做咗啲乜！食環署聲稱喺周六、日同公眾假期都有廁所事務員值勤，但有前區議員踢爆情況未有改善。梗係啦！屯門至元朗、天水圍一段嘅單車徑，每日都有唔少人踩單車經過，尤其住喺藍地至洪水橋一帶嘅居民，單車直頭係日常交通工具，加上附近又有足球場同籃球場，兆康公廁嘅使用頻率本身就高，一星期先得兩日有人值守，又點會足夠呢！

除咗公廁衞生惡劣，屯門單車匯合中心仲有唔少問題！做得運動就比較容易受傷，唯獨屯門單車匯合中心嘅救護室外唔張貼醫療輔助隊嘅當值時間，至於關鍵時刻可救人一命嘅AED自動體外心臟除顫器，擺放位置十足藏寶咁，直頭係拎人命嚟開玩笑！醫療輔助隊解釋，張告示喺打風嗰陣被吹走，已經申請緊列印新嘅告示，而康文署仲話要等多一周後先處理。喂！打風都成個月前嘅事啦，就算張告示要雕花，都一早雕完啦。

安全隱患最忌積少成多，上述問題睇落去好似好細，但實際上每一項都同市民嘅安危息息相關，需要嘅時候用唔到，問題就好大啦！更重要嘅係，連小小問題都做唔好，反映兩署工作態度敷衍塞責。枝節腐敗足以動搖大樹根基，康文署肩負市民嘅文娛康體活動，食環署更承擔全港環境衞生，疫情下嘅港人已經係苦中作樂，假如仲要樂極生悲，官員又如何向市民交代呢？