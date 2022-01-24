世界視線：戰機失事挫士氣　台灣望美國打救

台灣空軍一架F16V戰機日前訓練時在嘉義失事墜海，機師不幸殉職。F16V是台軍空中王牌，但甫成軍即發生致命意外，無疑令士氣受挫。及至近日，傳出美國擬加快向台灣交付66架F16V的消息，相信最大目的是穩定台軍軍心，消除F16V失事的影響。

台軍最初向美國訂購150架F16戰機，當中折損10架，現存140架。此外，台軍一個中隊16架F16，以受訓名義長期部署在美國路克空軍基地，意味在台的F16只有120多架。若按照最樂觀的70%妥善率推算，台軍有80至90架F16可執行任務，但撇除接受升級作業在內，可能不到60架有實際戰力。而且，台灣不具備F16製造能力，每墜毀一架便買少見少。雪上加霜的是，意外發生在解放軍軍機擾台次數日增之際，不但減少台軍前線升空攔截的戰機數目，更加劇機師心理及生理壓力。

事發前約一周，失事戰機所屬的嘉義基地舉行F16V「大象漫步」，戰機以最小間距起飛，萬料不到其中一架於數日後折翼海上，猶如一盆冷水澆向台軍首支接收F16V部隊，心理打擊不容低估。有見及此，美國官員故意放風，指設法提早交付F16V予台方，讓台軍不需憂慮折損戰機補充問題。

然而，台灣採購的F16V是根據台海戰場特別配置，一旦改動交機時間，相關武器及配件卻未必能一併交貨，形成有機無裝備或只能暫時使用次一等裝備的尷尬局面。揠苗助長雖可在帳面上補充數量，但實力或大打折扣。此外，戰機製造商洛歇馬丁只有一條生產線，處理F16V訂單，巴林、斯洛伐克及保加利亞的交機次序，均排在台灣前。假如洛歇馬丁在美方官員干預下更改先後次序，不但需違約賠償，更令美國其他盟友受到不公對待，削弱華府的威信。

隨着解放軍空軍在台海西岸部署殲20隱形戰機，相信台軍對F16V的勝算亦心知肚明，但在宣傳上不敢戳破現實，竭力維持有力一戰的幻想，以維持軍力強大的假象。美國事隔多年才同意出售F16V其實是深思熟慮，既可滿足台灣的要求，但不會過度刺激北京，可謂食盡兩家茶禮。