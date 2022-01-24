正論：早應有應變方案　臨渴掘井惹恐慌

第5波疫情大爆發，葵涌邨封樓，數千人坐困愁樓，簡直度日如年，全港市民絕非隔岸觀火，反而是感同身受，知道這個政府抗疫不力，全港市民難獨善其身，遲早有一天會發生在自己那區，做好防疫工夫之餘，亦要有心理準備，隨時被封樓家居隔離，若果等政府出手，餓死都未到天光！

政府拖了一天才封逸葵樓，令到漏網之魚可以去到其他地區播毒，各界怒轟失當，之後封映葵樓5日，便來得非常突然，致令不少居民未及添置儲糧，要靠政府提供食物，官員卻指臨時難安排，需要4個小時才可獲得供應商提供飯盒，當晚無法向映葵樓居民提供晚餐，令不少家庭要捱飢抵餓，「大嘅唔食啫，細嘅都要食」，竟然在國際金融中心出現有人集體捱餓的「奇景」。以政府龐大的人力物力，竟然沒有辦法準備2,000多個飯盒，其實沒有飯吃，即食麵及罐頭，甚至麵包都可以充飢，為何欠奉呢？

事實證明，政府官員原來沒有應變方案，完全沒有考慮到突然封區封樓，要解決被隔離人士的膳食問題。須知道疫情變化迅速，一傳十，十傳百，個超級傳播者隨時可以放射式地把病毒散開去，抗疫爭分奪秒，要封便要即時封，走漏一個已經失去意義，稍有常識都知道，隔離圍封有非常多問題要考慮，如果等事情發生才計劃，根本難以安排妥當，等於臨渴掘井，注定沒有好結果。諸位高官年薪都以百萬元計，平時歎紅酒美食之餘，有沒有抽一點時間，丁點兒為抗疫思考呢？

港官不單止頭痛醫頭，腳痛醫腳，甚至是兩手空空，等到頭痛時才四處張羅藥物，那只會頭痛萬分，對紓緩病情一點都沒有幫助，難怪抗疫兩年多，每逢有突發事情，都顯得手忙腳亂，陣腳大亂，很多次都是僥倖靠運氣沒有大爆發，可是今次遇上是傳染力強橫的Omicron，有個案懷疑在港鐵同場9秒也受到感染中招。專家呼籲要戴兩個口罩，今次沒這樣幸運，抗疫一旦要見真章，港官之廢，暴露無遺。

抗疫應變不但食物供應出現問題，就連清潔衞生也沒有後備方案。葵涌邨多名居民向本報投訴，指邨內垃圾無人清理，堆積在走廊，衞生惡劣，擔憂病毒恐怕經由垃圾傳播，例如老鼠便是傳播途徑之一。房屋署又是後知後覺，施施然安排其他清潔公司入邨清潔。可見官僚作風，幾乎樣樣事都要別人提點，難怪疫情一直膠着，皆因抗疫所託非人！

行政長官林鄭月娥昨日到葵涌邨視察，遭受憤怒的居民謾罵，可以反映如何不得民心，平時如何往自己臉上貼金又有何用？疫情害慘了全港市民，不一定全因病毒作惡，廢官所作所為，也加重了疫情的禍害！就算最終疫情消退，港官一日不改善其怠慢作風，小事都會化大，大事變災難，受苦的又豈止一個屋邨！