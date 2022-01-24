由於林鄭的狂妄、無知和偏執，香港疫情似走上失控。若葵涌邨守不住，病毒擴散，香港會如新加坡在上一波的爆發，但政府執行能力不足，政策不清，未必如新加坡那樣可把疫情控制。

現在最大的問題是林鄭是否還要把持香港防疫政策，抗拒採用內地的嚴厲措施，反對請求內地支援？若還是鄙視內地，香港最大的風險是林鄭與專家們一起破壞現時的清零政策，走上歐美的與疫共存，讓社會達爾文主義來清洗弱勢社群，特別是貧窮無援的長者。

歐美面對本身疫情失控，中國內地的抗疫和經濟成績，攻擊中國的重心便轉移為攻擊清零政策。一是它們希望中國與它們一樣陷於疫情重挫，不能獨善其身，以此來證明歐美不遜於中國，也以此來否定中國成功有效的道路，用否定中國模式來挽回國內的民意支持，不能有中國成功對比歐美的失敗。二是它們還是希望摧毀中國。美國的貿易戰、金融戰、圍堵制裁、兵臨城下都沒法屈服中國，它們便借疫病，攻擊清零政策，迫使中國放棄，讓疫情氾濫中國，希望引發社會的反對、動亂。傳統的顏色革命不成，便改方法，用疫病衝擊來作另一種顏色革命，重心是迫使中國逆轉防疫抗疫政策。

而在各種輸入手段都不能使疫情惡化蔓延，中國政府和人民的堅毅、團結，使美國等還是無從入手。就算更多的帶有病毒的郵件快遞攻擊中國的防衞，也難以突破；苟一突破，也可迅即遏止，西安、安陽等例子證明中國的能力。

內地攻不入，香港便成主攻地。即使實施國安法，香港政府、醫護人員、公務員、大學乃至社會，還有眾多反中仇中的人，也充滿着擁護歐美、盲目相信歐美價值的人。因此，在疫情壓力大的時候，他們很易拋棄保家衞國的抗疫政策，主張與歐美同途，與疫共存。對付疫情無法無力，底下的價值與取向便暴露出來，要求放棄抗疫，大不了社會攬炒，以他們精英身份，不會受大打擊，最後還有移民外逃之路。現時形勢，大有回復到「佔中」之前的政治心態，官員與專家說放寬無礙，順從民意，民間便冒出支持放寬、反對清零的聲音。

香港若疫情失守，如歐美那樣，可不單止會攬炒香港，疫病更可向內地進侵。內地若禁港人，各方輿論便會瘋狂出擊。

香港抗疫便是國家安全的問題了。