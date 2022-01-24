在反中亂港勢力中，香港大律師公會實在很搶眼。直到《港區國安法》推出了，大多數亂港組織和政客都噤若寒蟬了，香港大律師公會還「一士諤諤」，反對《港區國安法》，向全國人大常委會提出法律挑戰。

他們以為自己是誰？以為自己是香港大律師，受英國法律制度訓練，玩的是普通法，就可以不把中國的法律放在眼裏，不把國家司法放在眼裏，不把中央放在眼裏，就要國家法律、全國人大常委會的決定在香港實施先要過他們這一關？他們以為自己是誰？以為英國人給他們留下的一個所謂「司法獨立」的「獨立王國」，就能為所欲為？中央就拿他們沒辦法？他們還能繼續大耍新老殖民主義的威風？

最近，他們感到不妙了。來自「上面」的警告——香港大律師公會不要成為政治工具，不要成為「政治毒瘤」，令他們膽戰心驚了，要換掉那個英國政客夏博義主席了。於是，資深大律師杜淦堃最近出任大律師公會主席。他表示，公會是專業團體，「純政治議題」與公會無關；他說，兩者或有重疊，未來會好好拿捏；他還表示，有信心和中央溝通。

亂港政客吳靄儀大律師出席會議後說，杜淦堃當主席，反映無論時勢多艱難，大律師公會仍有人挺身而出；大漢奸資深大律師李柱銘說，對新任主席有信心；大律師公會前主席戴啟思稱，期望新任主席在重要原則上不要妥協；杜淦堃說，香港從來面對很多挑戰，公會的自我監管權有價值維持。

這些情況顯示，第一，新任主席換湯不換藥，他得到李柱銘、吳靄儀之流也即公會主流派的支持。第二，巨大壓力下，大律師公會不敢再和中央對着幹，試圖放軟身段，巧於周旋。第三，大律師公會企圖以迴避「純政治議題」的說法掩飾自己的政治立場有問題，拒絕轉變。第四，大律師公會抗拒司法改革和社會監督，還要用「自我監管權」鞏固其「獨立王國」。