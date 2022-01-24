都說吃一塹，長一智，本港新冠疫情肆虐逾兩年，港府應對措施依然雜亂無章，而且前後矛盾，可見根本沒有吸取之前的失敗教訓。尤其是第5波疫情爆發以來，一時撲殺倉鼠，一時圍封大廈，搞得手忙腳亂，鬧得雞飛狗跳，結果還是無法阻止疫情呈「幾何式」爆發。原因何在？是本身無能？還是刻意攬炒？不能不令人懷疑。

剛剛幾天前，林鄭月娥還在自誇抗疫成效，更嘲笑內地的小區檢測政策。詎料言猶在耳，港府也對葵涌邨發出封樓禁足令，可謂自打嘴巴，其抗疫政策之混亂可見一斑。某些專家也好不到哪裏去，這邊要求收緊防疫措施，那邊宣揚「與病毒共存」，自己也說服不了自己，遑論令市民信服。所謂與病毒共存，無非拾洋人牙慧，認為變種病毒Omicron殺傷力低，感染者大多病情輕微，有人更不藥而愈，與普通流感無異。但專家們始終無法解釋，如果與病毒共存可行，為何歐美國家死亡枕藉？就以他們推崇的英國為例，人口只有約6,700萬，病歿者就超過15萬，難道這也值得借鑑？更何況，目前本港不只出現Omicron，還有Delta，專家要求港人與哪種病毒共存？

所以說，盡信專家不如無專家。港府沒有主見，一味迷信專家，本也無可厚非，奈何專家七嘴八舌，眾說紛紜，而且反覆無常，一時一樣，根本無所適從。君不見，有專家認為食肆設膠板可以阻擋病毒傳播，有專家卻指膠板有礙空氣流通，市民到底應該相信誰？

根據內地經驗，全民檢測才是阻止病毒蔓延的最佳辦法，而全民檢測並不等於全民禁足。去年5月廣州爆發由境外輸入的疫情，蔓延多區，市政府第一時間進行全民檢測，但只封閉少數地區，並不影響大多數市民出入，結果短短一個月就控制了疫情，全市恢復正常運作。反觀港府拖泥帶水，進退失據，導致疫情沒完沒了，一波未平一波又來，市民固然備受折磨，各行各業更是備受摧殘。

為何港府不願推行全民檢測？林鄭聲稱全民檢測須同時實施禁足令，香港做不到。其實，全民檢測與全民禁足根本是兩個概念，林鄭故意混淆視聽，不知是為了卸責，還是另有目的？說到底，朽木不可雕也。寄望港府抗疫無異於緣木求魚，要徹底控制疫情，盡快恢復通關，看來還是非中央出手相助不可。