葵涌邨大面積淪陷，數日間疫情幾何級數暴增，港府急急圍封當中兩幢大廈檢測，居民被禁足5天。然而，除了膳食提供未如理想之外，更因為沒有清潔工人倒垃圾而令屋邨垃圾滿瀉，多天無人清理，臭氣熏天不消說，最怕引來大量老鼠曱甴令衞生情況更趨惡化，疫情更加失控。

這從中又反映了港府做事永遠天一半地一半，永遠沒有從細節着想。這些都是住滿人的大廈，有人的地方就必定有垃圾，港府只提供食物而不提供人手清理垃圾，必然造成衞生隱患，即使林鄭落區巡視以示盡責，亦不過表面工夫罷了。事實上，安排人手清潔屋邨只是舉手之勞，房署固然能夠輕易安排，即使人手不足，安排食環署外判清潔工代勞也非難事，就視乎官僚有無心去做而已。當然，港產官僚一直高高在上，十指不沾陽春水，食米不知米貴，林鄭甚至曾親身示範哪兒買廁紙也不知，比港孩更缺自理能力，自然從無想過要居民禁足，只管食並不足夠，還要管倒垃圾。

所謂細節決定成敗，一節見百節知，圍封大廈看似簡單，但從港府疏忽細微處已可反映，香港回歸以來之所以亂象叢生，發展之所以阻力重重，人事之所以有欠和諧，正是主政者只懂做表面文章，從來沒有深入了解可行性，更不懂易地而處，令政策永遠堅離地。林鄭是公務員出身，港英時代被視為精英，回歸後也是備受重用，結果一試便現形。一場疫情，澳門沒有亂事，內地安然度過，唯獨香港倒瀉籮蟹，孰令致之？港英餘孽心中無國固然是最大原因，公務員只懂按本子執行而不懂思考，同樣難辭其咎，加上政府繁文縟節太多，窒礙效率，終致抗疫愈抗愈禍。

兩幢圍封大廈垃圾堆積如山，當中折射出的顯然不是小問題。