最近，西方有醫學專家在國際學術期刊發表文章，指新冠變種病毒Omicron的傳染力極強，不論是打疫苗抑或戴口罩，都無助於防疫，所有人最終都會成為帶菌者。此文一出，馬上在社會造成哄動，一時間人心惶惶。

我說嘛，專家的意見固然要參考，但不能盡信，真正值得信賴的，還是自己的理性思維。筆者不懂複雜的醫學理論，只運用基本的思考邏輯，在疫情爆發這兩年來，也不時跟部分專家抬槓，最後一次又一次證明，專家們不一定是對的。

本欄第一次否定部分醫學專家的意見，是在2020年2月，當時香港疫情惡化，歐美地區卻一片晏安。很多人建議有條件者，應暫時到西方地區避疫，惟在下力排眾議，認為留在香港更安全。道理很簡單，因為此地有對抗沙士病毒的經驗，而且香港人大多怕死，面對疫情，不會像洋人般視作等閒，故最終一定證明，香港會比世界大部分地區安全。

很多事情，你單看醫學模型推斷是沒用的，還得仰仗理性的思考能力。筆者第二次對西方醫學專家持異議，也是在2020年，他們懷疑中國內地公布的染疫人數，認為應高達百萬、千萬之數。我對此不敢苟同，指出若真如是，你會見到內地大批名人相繼染疫，要是沒有這等消息，就證明中國的疫情不可能太嚴重。

而我第三次反對專家意見，是在中國疫苗推出初期，不少人擔心國產貨的安全性，本欄則叫大眾放心，有中央政府作監察，國產疫苗的可靠性最少不會比洋貨遜色，如今證明，注射洋疫苗，副作用可能更多。近期，專家們又作驚人語，說在一、兩年內人人都會染疫，疫苗與口罩俱無用。此說也是犯了邏輯謬誤，待明日再替讀者分析。