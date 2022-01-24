葵涌邨出現爆疫漩渦，逸葵樓日前開始圍封禁足5天，驚爆至少96宗新冠確診個案，附近映葵樓、曉葵樓亦發現個案，葵涌邨相關個案已經破百，映葵樓緊急加入5天圍封大軍，芊葵樓、雅葵樓、旭葵樓則進行圍封強檢。恰如本欄早前「抹黑屯門 無補於事」所言，對屯門以外多區傳播問題大而化之，對抗疫有害無益，港官如今方覺船到江心補漏遲，為時已晚。

是次葵涌邨大爆疫起因源於一名43歲巴基斯坦籍女子，於油麻地海景絲麗酒店完成檢疫後進入社區始確診，當局推斷是在酒店檢疫期間被傳染，巴籍婦傳染丈夫等9名家人、朋友，染疫丈夫到葵涌邨逸葵樓垃圾房拾荒，疑因此將病毒傳播，這裏帶出了多個不能再自欺欺人的問題。

首先，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君當日在記者會上，未有主動提及巴籍婦是否已完成接種，只提到她於去年12月20日乘坐EK609、EK384經杜拜來港。翻查資料，巴籍婦出發地點應是巴基斯坦卡拉奇，而抵港人士若過去21天來自或曾到組別A國家，需要已全面接種並同時符合一些身份證明條件，方能入境香港，巴基斯坦正是高風險地區之一，杜拜則不在此列。張竹君的講稿是誰撰寫的？只提杜拜卻隱去巴基斯坦，有否特別用意？

其次，被巴籍婦傳染的5名同住家人全部沒有接種疫苗，此一資訊被傳媒重點臚列，手法與處理巴籍婦實有天壤之別，這是何故呢？問題究竟出在「餵料」單位早已主導了一切，抑或真有記者如此神心，主動挖出有人一家有5口沒打針？

葵涌邨大爆疫衝擊酒店檢疫制度的有效性，更對接種疫苗後病載量低、傳染性低的說法再來一記直線抽擊。抗疫現已水浸眼眉，還要自欺欺人到幾時？