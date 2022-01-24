疫情失控，一位女士在檢疫酒店感染變種病毒，回到大坑東邨社區後感染家人和緊密接觸者。政府未能堵截該超級傳播鏈，病毒由深水埗、美孚蔓延至葵涌邨。確診個案幾何級上升，凸顯當局防疫措施落後於形勢，未夠果斷，一再錯失防疫時機。當務之急，必須採取更嚴厲措施，積極採用小區圍封式強檢，或更大範圍的非圍封式社區強檢，以最快速度堵截病毒。

抗疫是爭分奪秒，上周初深水埗大坑東邨、美孚新邨、南昌街等地出現確診個案和隱形傳播鏈，筆者立即要求政府提早部署，在區內新增多個流動採樣站，方便市民檢測。當局亦於1月19日起在深水埗加設多個檢測站。但過去一段時間，檢測的市民不多，已投放的檢測資源沒有善用，情況絕對不理想。造成此現象的原因，是政府一開始只是呼籲市民「願檢盡檢」，即使深水埗一帶曾採集到檢測呈陽性的污水樣本，亦沒有將其列為指定區域進行非圍封式強檢，單靠市民自願，檢測數字自然大打折扣。

葵涌邨疫情爆發後，當局已將全邨納入強檢，多幢樓宇要圍封。筆者建議當局，與其被病毒牽着鼻子走，不如主動出擊，更加積極採用小區圍封式強檢，或更大規模的非圍封式社區強檢，範圍可涵蓋半個或整個社區，要求居民在指定限期內完成檢測，若不檢測便要罰款。當局要吸取葵涌邨強檢的經驗，因應其他區的疫情變化，果斷實施有關措施，以更有效追蹤及切斷傳播鏈。

要打贏這場抗疫戰，除了要靠大規模強檢，也靠市民自律及合作，最重要是大家齊心團結，互諒互讓，配合抗疫措施；當局亦必須以「戰時思維」，調撥更多人手全力抗疫，包括各部門的公務員，為實施各項強檢措施做好支援配套。