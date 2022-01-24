特首林鄭日前就記者問為何不做如內地般全面檢疫，她清楚回答不做是基於五個理由：第一，行政長官的專家顧問沒建議。第二，衞生部門的專家顧問沒建議。第三，無成功的經驗證明全民檢測可行。此語足見林鄭是井底之蛙，驕傲自大，不接納內地經驗。第四，若全面檢測，必須有禁足令配合才可行。她說香港很難做到，更表示不會承擔全民強檢責任。第五，目前香港的做法有效，即對目標大廈實施圍封強檢，已可找到大部分染疫人士，而屯門這樣大面積的區域，則採願檢盡檢的做法。換句話即是說，是自願原則，不願檢者也不會強制檢測。

林鄭所講的五個不做全面強制檢測的理由，是繼在立法會答問會講「別人地方」的所謂「做法」不宜用後的最清楚表述了。

就在林鄭強調五大理由後的數天內，上周疫情大爆發，數個原先的群組出現五代的傳播鏈。葵涌、深水埗、香港仔，從原先的國泰機組人員、寵物倉鼠群組、多間學校爆疫等情況不斷擴大。疫情幾何級數的爆發，已證明林鄭應對疫情見步行步是完全錯誤的。最近北京出現單位數字個案和一些大城市的小量疫情，以及深圳、珠海，都成功透過全民檢疫而及時找到絕大部分源頭，取得及時斬斷傳播鏈等有力的成功防疫經驗。不明白林鄭依賴的專家為甚麼看不到？不明白作為特首的她，竟沒有這樣的政治眼光和判斷及承擔全民檢疫的勇氣？就在林鄭拒絕接納和採用內地和澳門的成功防疫經驗下，香港正陷入更大險境。

香港防疫抗疫已兩年多了，在疫情大爆發下，政府官員和專家才說檢疫隔離營不足，有關的隔離檢疫措施跟不上，惟有縮減隔離營的日數遷就，真是豈有此理！請林鄭放下面子，緊急向中央求援吧！