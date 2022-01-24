對於Omicron呢隻病毒，各國專家各有各研究及解讀，香港大學微生物學系最新研究指出，Omicron嘅病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低。負責研究嘅講座教授袁國勇表示，研究顯示人體因疫苗或感染，刺激免疫系統對抗病毒，因而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脫人類免疫系統，但基因突變同時降低病毒肺部繁殖效率，是以佢希望Omicron續循該進化軌迹，成為溫和、只導致普通感冒嘅冠狀病毒。若然，對呢隻傳播力咁強嘅病毒，就毋須咁驚慌！

而根據非洲抗疫專家嘅研究，Omicron來得急去得快，佢哋喺媒體發表文章，提到南非嘅Omicron疫情死亡率料只有Delta嘅十分之一，亦即可能與季節性流感每年導致一萬人死亡嘅比率相若。而有指Omicron不會導致重症，係誤導人嘅說法，應該說佢導致重症嘅比例較低，但政府有責任保護比較少數會得重症嘅人。

科學家呼籲唔好對Omicron掉以輕心，其中一個原因，是感染者或會有新冠後遺症，現時專家對此所知不多，暫亦無有效治療方法。根據世衞統計，約四分之一新冠確診者喺病發後至少一個月仍有症狀，一成人嘅後遺症長達超過一年。此外，唔少個案顯示，即使病發期間病情輕微，都有機會患上新冠後遺症，患者唔單止出現一般呼吸道疾病病徵，還可能導致長期認知障礙、極度疲累、心跳加速或呼吸困難，部分人更永久失去工作能力。

各位，眾說紛紜，信邊個？事實上，各國防疫措施亦不盡相同，歐美國家目前多傾向「與病毒共存」，然而一旦完全鬆懈，又好易「惹毒上身」！疫情嚴峻，打3針都中招，老朽認為，孫仔暫時不見了！保護自己，愛護家人，謝絕一切應酬！