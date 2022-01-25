產評：中美經戰非等閒　歐陷爛局更艱難

全球絲毫無因踏入2022年而享有蜜月期，不但疫情惡化，更見罕有海底火山爆發引起跨洲海嘯，地緣政治衝突真實地邁向開火邊緣，各地缺乏互信和諧，加上中美在貨幣政策上早已分道揚鑣，歐洲身陷左右為難的爛局，經濟前景怎看也不見得亮麗。

自內地由上月中旬起落實一連串放水措施後，貨幣政策與美國背道而馳已是不爭的事實，反映整體融資成本的中國10年期國債孳息率徐徐下滑，美國同期孳息率則冉冉升起，兩國息差收窄在在反映市場接受了中美貨幣政策脫鈎。然而，截至目前為止，皆未見資金流有重大突變，主因是市場正觀察疫情進展，一旦如專家所言，新冠變種病毒是邁向普通流感的話，美國將是首批可聲稱「疫情大流行」結束的國家，屆時民眾生活日漸復常，亦意味經濟重拾正軌，環球資金流向勢必不同。

目前市場正路的思維是，美國聯儲局因經濟走出疫情而按部就班收水，中國則要加大放水力度挽救經濟保持增長5%左右，致令美元轉強與人民幣趨弱，資金將回流美國，為拜登政府在中美經濟與貨幣戰上儲彈藥，同時能在11月國會中期選舉上為民主黨爭取優勢。

不過，面對大國鬥爭，上述的如意算盤恐難以敲響，美國經濟更可能有陷入滯脹、甚至大蕭條的萬劫不復之勢。原因在於中國何時加快放水不是聯儲局能預計，尤其中國掌握着供應鏈獨特優勢，可以瞬間推高出口價格，使通脹效應外溢至美國，屆時美國恐要以迅雷不及掩耳的速度收水，難免殃及金融資產價格，重演1980年代式惡性通脹及高速加息翻版也不足為奇，相信美國財金官員也意識到處境被動。

更重要的是，現時世界各地絕不太平，開戰之聲隆隆，就讓形勢變得更複雜，亦被美國有機可乘。拜登政府已表明，若俄羅斯採取軍事行動入侵烏克蘭，將果斷出招反制，後果就是通脹飆升和能源價格衝高，而歐盟官員正謹慎看待制裁俄國的影響，因歐盟面臨的經濟衝擊恐遠高於美國，尤其歐洲高度倚賴進口俄國天然氣。

回顧往績，2014年俄羅斯兼併克里米亞後，國際聯手懲罰俄國，反而導致歐盟經濟體付出代價，美國則衝擊不大；又例如早前俄國切斷對歐供氣，歐洲就急須美國調動運氣輪應急。因此，只要俄烏開戰，歐盟勢更倚靠美國，變相削弱對華「叫座力」。如是者，誰更想開戰？答案不言而喻。

環球地緣局勢一向錯綜複雜，美國面對中國這樣強勁的對手，必須借力才能避免自身經濟被中國玩弄而深陷泥沼。歷史上，美國總統為挽救民望和經濟頹勢而發動的「代理人戰爭」屢見不鮮，今次明知經濟爛局難解，又面對11月選舉衝擊，拜登政府要挽回威勢的時間剩餘不多了，既然對內難以經濟掛帥，就需要對外圈出敵人，可憐要犧牲歐盟，經濟前景變得更艱難！或許，坊間預言3至4月是經濟最崩潰時期的預言將成真，2022年開局不但不易，更恐直墮谷底才見一絲曙光。